Pääministeri Sanna Marin (sd.) emännöi itsenäisyyspäivän juhlaa sadoille lapsille keskiviikkona 7. joulukuuta. Kymmenenvuotiaat Amalia Ahjo ja Aleksi Friimäki matkustavat juhlaan edustamaan kotikuntaansa Sastamalaa.

Aleksi Friimäki (vas.) ja Amalia Ahjo matkustavat keskiviikkona 7. joulukuuta Helsinkiin Säätytalolle, missä pääministeri Sanna Marin emännöi lasten itsenäisyyspäivän juhlaa. Juhlaan on kutsuttu kaksi lasta Suomen jokaisesta kunnasta. Kaksikko edustaa juhlassa kotikuntaansa Sastamalaa.

Aamulehti

Ensiksi Amalia Ahjo luuli, että hän oli tehnyt jotain pahaa. Sastamalan Kiikan koulussa nelosluokkaa käyvä Ahjo odotti luokkatoveriensa kanssa pääsyä musiikkiluokkaan, kun opettaja kutsui hänet luokseen sivummalle.

Säikähdys oli kuitenkin turha. Opettaja kertoi, että edessä olisi reissu Helsinkiin ja kyseessä vastuutehtävä. Kutsu tulee korkealta, pääministeri Sanna Marinilta (sd.).

Marin on kutistunut kaksi kymmenenvuotiasta Suomen jokaisesta kunnasta Helsinkiin joulukuun seitsemäntenä päivänä. Silloin Marin emännöi Säätytalolla Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhlaan.

Ahjo on toinen Sastamalan edustajista. Hänen mukaansa juhlaan lähtee Aleksi Friimäki. Pehulan koulussa neljättä luokkaa käyvä Friimäki kertoo, että opettajat valitsivat hänet edustustehtävään arpomalla. ”Sitten he soittivat äidille ja äiti kertoi minulle. Tiesin heti, että haluan lähteä.”

Amalia Ahjo odottaa juhlasta erityisesti pääministeri Marinin tapaamista ja uusiin ystäviin tutustumista.

”Puhkean jännityksestä”

Ahjo ja Friimäki eivät ole entuudestaan tuttuja. Lapset käyvät eri kouluja ja pyörivät eri harrastuksissa. He ehtivät kuitenkin tavata toisensa kertaalleen, kun valinnat juhliin lähtijöistä oli tehty.

Juhliin on on osallistumassa yhteensä yli 550 kymmenenvuotiasta, jotka tulevat 280 kunnasta. Entuudestaan tutusta ystävä tuo juhlahulinassa turvaa.

Haastatteluhetkellä Pehulan koulun pihalla lapset tapaavat toisensa toista kertaa. Ilmassa on selvästi hermostuneisuutta. Ahjo piiloutuu hetkellisesti äitinsä selän taakse, mutta tervehtii silti reippaasti. Myös Friimäki hiukan ujostelee alkuun, mutta marssii päättäväisesti kuvaajan luokse, kun alkurupattelut on hoidettu.

Keskiviikon juhlassa pääministeri Marin kättelee ja toivottaa tervetulleeksi jokaisen juhlavieraan tapahtuman aluksi. Jo haastattelu ja kuvaus ovat jo jännittäviä tilanteita. On kuitenkin pakko kysyä, jännittääkö pääministerin tapaaminen.

”No arvaa”, Ahjo tokaisee. ”Kun menen sinne, varmaan puhkean jännityksestä”, hän jatkaa. Ymmärtäähän tuon. Pirkanmaalaisille lapsille oman kotiseudun pääministeri on tuttu.

”Kyllä mä häntä aika paljon olen nähnyt kaikkialla. Sannan täytyy olla tosi itsevarma, kun se saa jonkin verran vihakommentteja. Ne täytyy kestää. Hän on myös aika kaunis.”

Myös Friimäki pohtii, ettei hallituksen johtajan työ ole aina helppoa. ”Siinä työssä pitää aika tarkkaan miettiä, mitä sanotaan. Pääministerin työ on varmaan aika vaikeaa, koska päätösten tekeminen on vaikeaa.”

Aleksi Friimäki tunnustautuu kovaksi Tappara-faniksi. Keskiviikon juhlaan osallistuu yli 500 lasta, joten juhlaväestä löytynee muutama muukin kiekkofani.

Tulevaisuuden tekijät

Kättelyn yhteydessä pääministerin kanssa ehtii myös vaihtaa jokusen sanan.

”Aion kysyä, että onko vaikeaa olla pääministeri ja olisitko pienenä koskaan uskonut olevasi pääministeri.”

Friimäki ei ole ehtinyt vielä sen tarkemmin pohtia, mitä hän haluaa Marinilta kysyä tai hänelle kertoa. ”Sanon ainakin terkkuja täältä päin.”

Keskiviikon juhlan teemaksi on valtioneuvoston sivuilla kerrottu tulevaisuuden tekijät. Lapset tuskin miettivät tätä, kun heiltä kysytään, mitä he haluaisivat tehdä isoina. Tästä huolimatta vastaukset sopivat teemaan vähintäänkin hyvin.

Ahjo kertoo seuraavansa Marinin jalanjälkiä. Hän haluaa pääministeriksi.

”Ensin halusin olla opettaja, mutta nyt haluaisin olla kuuluisa. Opettajat ovat sanoneet, että minun pitäisi kertoa Marinille siitä, mutta en ehkä uskalla. Koulukaverit ja opettajat ovat kyllä luvanneet äänestää minua sitten.”

Myös Friimäen visio tulevaisuudesta on selkeä. ”Haluan maanviljelijäksi. Mutta haluan ajaa rekkaa ensin.”

Maantie kutsuu Friimäkeä hänen isänsä innoittamana. Kun tiet on nähty, vuorossa on hyppäys maatalouskoneiden rattiin.

”Isä on rekkakuski. Maanviljelijä on lähtenyt siitä, että tuossa vieressä on peltoja ja pääsen traktorin ja puimurin kyytiin usein.”

Aleksi Friimäelle ja Amalia Ahjolle keskiviikkona luvassa on varmasti monin tavoin ikimuistoinen päivä. Itsenäisyyspäivän juhlan lisäksi kaksikko pääsee kiertelemään Helsinkiä. Friimäki kertoo, ettei ole ennen käynyt Helsingin keskustassa. Ahjo puolestaan jää kaupunkiin yöksi ja jatkaa kiertelyä seuraavankin päivänä.

Perinteeksi muodostunut

Lasten itsenäisyyspäivän juhla on järjestetty aikaisemmin kolmena vuotena. Vuosina 2017 ja 2018 sitä isännöi pääministeri Juha Sipilä. Vuonna 2019 puolestaan pääministeri Antti Rinne. Kahtena edellisenä vuonna tapahtumaa ei voitu koronatilanteen takia järjestää.

Ahjon ylpeydenaihe on hänen juhla-asunsa. Koko asu kerättiin Tori.fi-nettihuutokaupasta. Asu on edullinen ja samalla ympäristöystävällinen. Juhlapuku ostettiin käytettynä. Kengät vaihdettiin kahvipakettiin. Laukku ja hansikkaat maksoivat yhteensä kuusi euroa.

Friimäellä juhlatamineet löytyvät omasta takaa. Särmänä kaverina hän listaa asunsa pala palalta.

”Valkoinen kauluspaita, sininen rusetti, takki ja housut.” Ei lisättävää.

Tänä vuonna tapahtumassa on pääministerin kättelyn lisäksi luvassa ainakin disko, bändi ja juhlatarjoilu. Sekä Friimäki että Ahjo odottavat saavansa juhlista uusia ystäviä. Lisäksi yksi asia on varmaa. Juhlissa tanssitaan.

”Tanssin varmasti”, Ahjo sanoo. ”Eiköhän me jotain mahdeta tanssia”, Friimäki päättää.