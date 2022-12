Aamulehden kumminaperot ovat jo viisivuotiaita – Tässä jutussa he kertovat ystävistään, peloistaan ja haaveistaan

Aamulehden vuosittain seuraamat kolme pirkanmaalaista lasta kertovat nyt, mitä heistä tulee isona. Parhaillaan viisivuotiaat opettelevat kirjaimia ja numeroita sekä tekevät vähän viskarihommia.

Aamulehti

Jo vuosi on vierähtänyt siitä, kun Aamulehden seuraamat lapset Roni Poutanen, Else Veijonen ja Eliel Saarenheimo tekivät toimitukseen hurmaavan juhlavisiitin. Kakkua ahmivat nelivuotiaat juhlistivat silloin ilollaan ja vauhdillaan lehden 140-vuotispäivää.

Mitä vauhtikolmikolle mahtaa kuulua nyt, kun mittarissa komeilee jo viisi vuotta?

Mikä sarja? Viisivuotiaat Aamulehti seuraa kolmen eri puolilla Pirkanmaata kasvavan lapsen arkea läpi heidän elämänsä. Nyt kolmikko on jo viisivuotiaita. Juttusarja alkoi joulukuussa 2017 Suomen täyttäessä sata vuotta. Tämä on seitsemäs juttu lapsikatraan vaiheista. Lisäksi julkaisimme yhtenä jouluna lasten kuvallisen joulutervehdyksen.

Tänä vuonna tapasimme lapset vaihteeksi omissa kotioloissaan. He esittelivät huoneensa, nykyiset lempilelunsa ja täydensivät yhdessä vanhempiensa kanssa heitä kuvaavat lauseet.

Juuri nyt opetellaan kirjaimia, leikitään legoilla ja piirretään. Pimeä vähän pelottaa. Vaan kuka mahtaa inhota ampiaisia? Entä kuka aikoo olla isona töissä eläinlääkärissä?

Lue lisää: Kolme neljävuotiasta ilmestyi Aamulehden toimitukseen, ja sitten alkoi tapahtua – Täytekakkukin sai kyytiä: ”Minä olen ahmatti”

Radio-ohjattavat robotit, kaivuri ja legot kuuluvat nyt Roni Poutasen, 5, suosikkeihin. Poutasen viimeaikaisissa piirustuksissa ovat seikkailleet hämähäkkimies, kivikoira ja robotit. Maisemakuvissa on ollut esimerkiksi jossain Jyväskylässä oleva maatila sekä viidakko.

Nokialainen Roni Poutanen, 5, pitää kasvissosekeitosta ja jalkapallosta

Minä olen Roni Poutanen.

Viisivuotiaana voin jo pelata Afrikan tähteä.

Olen taitava piirtämään.

Lempileikkini on legoilla leikkiminen.

Leikkikavereitani ovat Emma, Neea, Elli, Onni, Santtu, Eino ja Sofia-sisko.

Isona aion jalkapalloilijaksi.

Lempiruokani on kasvissosekeitto.

Roni Poutanen käy kaksi kertaa viikossa pallokoulussa ja kerran muskarissa. Yleisurheilua hän on jo kokeillut siskonsa treenien myötä. Kesällä hän aloittaa sen itsekin. Poutanen hyppää pituutta jo yli kaksi metriä ja jaksaa juosta 400 metriä. Talvella jatkuvat hiihto ja laskettelu.

Minua pelottaa pimeä.

En halua lakata rakastamasta isiä ja äitiä, enkä muitakaan meidän perheestä.

Haluaisin oppia pelaamaan jalkapalloa.

Kotona ollessani leikin legoilla Sofia-siskoni kanssa.

Päiväkodissa haluan rakennella plus-palasia.

Perheen uusi koiranpentu, kuuden kuukauden ikäinen welsh corgi Halla leikkii mielellään Roni Poutasen kanssa. Hallan oma lelu on pesukarhu.

Harrastan jalkapalloa ja muskaria.

Minusta on hauskaa piirtää piirustuksia.

En tykkää yhtään, jos ampiainen pyörii ympärilläni ja pörisee.

Tahtoisin matkustaa Särkänniemeen.

Isosisko Sofia, 8, ja Roni, 5, Poutanen soittavat ja laulavat Ronin huoneessa itse keksimiään kappaleita. Roni Poutanen tarttuu yleensä rumpuihin tai kitaraan.

Toivon joululahjaksi radio-ohjattavia autoja ja Legon merirosvolaivaa.

Lempileluni ovat radio-ohjattavat auto ja kaivuri.

Unikaveriksi haluan pupun.

Lähetän terveisiä Emmalle, Tarulle, Terolle ja Nooralle, Terhille, mummolle ja vaarille.”

Ronia auttoi ystäväkirjan täyttämisessä äiti Rauna Poutanen.

Pari viikkoa sitten Poutaselta lähti ensimmäinen etuhammas. Lopulta sen vei yöllä hammaskeiju, joka jätti kiitokseksi 50 senttiä.

Kuka? Roni Poutanen Ikä: 5 vuotta 5 kuukautta. Asuu: Nokian Taivalkunnassa. Perheeseen kuuluvat: Äiti, isä, sisko Sofia sekä welsh corgi pembroke -koirat Puuteri, Dora ja Halla. Harrastaa: Kaksi kertaa viikossa pallokoulua ja kerran viikossa muskaria. Kesällä välillä mukana siskon yleisurheilutreeneissä juoksemassa sekä hyppäämässä pituutta. Päivisin: Hoidossa perhepäivähoitajalla. Juuri nyt: Roni opettelee numeroita ja kirjaimia. Osaa jo kirjoittaa ja lukea oman nimensä ja muutamia muita sanoja. Ei aina malttaisi syödä ruokaansa rauhassa paikallaan.

Lue lisää: Nokialainen Roni Poutanen, 3, rakastaa Kissin kappaleita ja perheretkiä asuntovaunulla – Mummolareissut pohjoiseen ovat jääneet koronan takia

Unikavereista yksi oli kuvaushetkellä päiväkodissa. Sänkyyn mahtuivat kuitenkin sekä lohikäärme, kilpikonnia että lintujakin.

Ylöjärveläinen Else Veijonen, 5, nauttii uunimakkarasta, mutta ei parsakaalista

Minä olen Else Veijonen, Orava, joka tykkää taikaesitysleikistä. Iskä sanoo minua Oravaksi ja Mette on Mau.

Viisivuotiaana voin jo tehdä viskarihommia, viskarikirjaa ja tehtäväkirjaa.

Olen taitava piirtämään ja tekemään sokkeloa.

Lempileikkini on keittiöleikki, kun meillä on keittiöjuttu tuolla meidän huoneessa. Päikyssä leikin myös kotileikkiä.

Else Veijosella ja hänen Mette-siskollaan on leikkikeittiö omassa huoneessaan. Veijosilla on parhaillaan lasten huoneiden vaihtoprojekti käynnissä, Else saa pian oman huoneen, kun Mette-sisko muuttaa viereiseen huoneeseen. Else Veijonen keittää kahvia omassa pikkukeittiössään. Kun pannun laittaa hellalle, alkaa kuulua oikea veden porisemisen ääni ja valot syttyvät.

Leikkikavereitani ovat Ellen, Aava, Aatos ja Vilma.

Isona aion olla töissä lääkärissä, eläinlääkärissä.

Lempiruokani on uunimakkara ja perunamuusi. Söin niitä tänään.

Minua pelottavat kummitus ja hirviö. Hirviö on niin pelottava, ettei kukaan uskalla katsoa hirviöohjelmia.

En halua, että kiusataan ja tapellaan. Illalla ei saa riehua. Jos vaikka piirtäisin Mette-siskon uuteen vihkoon, niin me väiteltäisiin.

Haluaisin oppia uusia asioita, syömään uutta ruokaa, vaikka kasviksia. En ikinä syö kasviksia. Syön porkkanaa, mutta en muita. Parsakaalia, hyi.

Ryhmä Hau -lelut ja My little ponyt ovat Else Veijosen ja isosiskon yhteisiä suosikkeja. Else kävi juuri kampaajalla ja leikkautti pitkät hiuksensa vähän lyhyemmiksi. Kun hän lisäsi tupsupannan päähänsä, hän ilahtui näyttävänsä ihan oravalta.

Kotona ollessani katson mielelläni ruutua. Ulkoilen ja potkin palloa. Eilen potkin palloa Meten ja Elkun kanssa ihan oikeasti.

Päiväkodissa haluan askarrella ja maalata.

Harrastan tanssia ja futsal-säbää.

Minusta on hauskaa hassutella, pelleillä ja nauraa.

En tykkää yhtään kiusata ja satuttaa.

Tahtoisin matkustaa uimarannalle. Uimaranta ei ole ihan meidän lähellä ja me matkustamme sinne lentsikalla.

Else Veijonen harrastaa futsal-säbää. Siinä tulee kaksi lajia kerralla tutuksi.

Toivon joululahjaksi makuupussin.

Lempileluni on My Little Pony.

Unikaveriksi haluan nallen.

Lähetän terveisiä Ellenille, Aavalle, Aatokselle ja Vilmalle ja Metelle, Eliakselle, iskälle, äitille ja Minkulle.”

Elseä auttoi ystäväkirjan täyttämisessä äiti Jenni Veijonen.

Ella-kilpikonna on jo 23-vuotias. Se vetäytyy kohta talvilevolle. Nyt se ehtii vielä ihmetellä Else Veijosen Ruotsin-matkalla narunvedosta saamia pehmokilpikonnia. Else ja äiti Jenni Veijonen antavat Ella-kilpikonnalle lounaaksi salaattia.

Kuka? Else Veijonen Ikä: 5 vuotta 2 kuukautta. Asuu: Ylöjärvellä. Perhe: Äiti, isä, sisarukset Elias, 13, Minea, 11, Mette, 7, sekä Ella-kilpikonna. Harrastaa: tanssia Dance Actionsilla ja futsal-säbää Ylöjärven Ilveksessä. Päivisin hoidossa Tähkätaskun päiväkodissa Hippuloiden ryhmässä. Juuri nyt: Else opettelee sanomaan R-kirjaimen.

Lue lisää: Näin poikkeusaika näkyy ylöjärveläisen Else Veijosen, 3, arjessa – Aamulehti seuraa Elseä läpi elämän

Eliel Saarenheimo aloitti syksyllä päiväkodin viskariryhmässä, ja sieltä on jo löytynyt muutamia tosi hyviä kavereita.

Lempäälässä asuvan Eliel Saarenheimon, 5, lempiruokia ovat lasagne ja maksalaatikko

Minä olen Eliel Saarenheimo. Kohta viisi vuotta!

Viisivuotiaana voin jo... en tiedä, tämä oli vähän vaikea, tehdä oman aamupalan.

Olen taitava talojen rakentamisessa ja biisien soittelemisessa.

Lempileikkini on rakentaa legoilla. Jättilegoilla rakennetaan päiväkodissa taloja ja soittimia. Sitten ne rikotaan ja siivotaan.

Leikkikavereitani ovat ainakin Jooa, Veikko, Oona ja Sylvi, kotona Seela-sisko, ja serkkujen kanssa on kiva leikkiä.

Eliel Saarenheimo askarteli itselleen oman kalenterin. Sinne hän on kirjannut esimerkiksi isänpäivän ja päikkypäivien ajankohdat. Äskettäin hän teki myös oman Tuulilasi-lehden. Pohjapiirustukset kiinnostavat myös. Saarenheimo pääsi syksyllä katsomaan Nokia-areenassa Tappara–Saipa-peliä. Areena teki suuren vaikutuksen ja sen jälkeen siitä on piirrelty pohjakuvia ja rakenneltu rakennusta legoista.

Isona aion suunnitella taloja ja kauppakeskuksia. Lempäälän keskustaan haluaisin rakentaa kauppakeskuksen. Keksin, että siinä on viisi kerrosta. Voisin myös olla Kamuxin autokauppias.

Lempiruokani on lasagne, maksalaatikko ja hampurilainen.

Minua pelottaa pimeä vähän.

En halua vauvoja. Liian vaikea kysymys.

Haluaisin oppia punnerruksia, tai ei, leuanvetoa. Haluan oppia soittamaan kaikki mun lempparimusiikit pianolla.

Kotona ollessani mielelläni soittelen sillä pianolla. Rakentelen majoja ja kuuntelen Spotifyta.

Toisinaan hieman haaveilijaksi ja unelmoijaksi osoittautuva Eliel Saarenheimo on viime aikoina opetellut rivakampaa pukeutumisvauhtia. Vanhemmat joutuvat toisinaan vähän hoputtamaan pikkumiestä.

Päiväkodissa haluan leikkiä isoilla legopaloilla ja jumpata ja tykkään, kun katsellaan elokuvaa.

Harrastan ainakin talonrakentelua, pianonsoittoa ja uimista. Mutta se Kamuxin myyjä on minun työni.

Minusta on hauskaa... no en tiedä! Seelan kanssa riehuminen äidin ja isin sängyssä on hauskaa.

En tykkää yhtään kovista äänistä. Antibiootin mausta! Tai kun hiukset menevät silmille.

Tahtoisin matkustaa Nokia-areenalle ja Helsinkiin Presidentti-hotelliin.

Toivon joululahjaksi legoja, geomageja ja yllätyspaketteja.

Pinnalla Eliel Saarenheimon elämässä ovat viime aikoina olleet musiikkihommat. Hän soittelee suosikkibiisejään pikkuisella kosketinsoittimella. Hän onkin oppinut soittamaan muun muassa Ed Sheeranin musiikkia, muita listahittejä sekä Tapparan maalilaulun.

Lempileluni on se piano.

Unikaveriksi haluan kissan. Jonkun kissan.

Lähetän terveisiä mummulle ja papalle, mimille ja isoisille, Einolle ja Väinölle, Teemulle ja Simmulle. Päikkykavereille.”

Elieliä auttoivat ystäväkirjan täyttämisessä isä Jussi Saarinen ja äiti Susanna Saarenheimo.

Legoista syntyy esimerkiksi kauppakeskuksia ja autoja. Elieliä on motivoinut kirjoittamisen opetteluun Spotify, josta hän haluaa hakea suosikkikappaleitaan kirjoittamalla.