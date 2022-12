Tyly ilmoitus lopetti kuin seinään tamperelaisen Marianne Hartion voimistelu-uran – Tapahtuman muisteleminen saa hänet yhä itkemään

Marianne Hartio, 29, on poikkeuksellisen energinen tekijä. Hänellä on kaksi yritystä, kymmenen treeniä viikossa ja hyinen tapa pulahtaa Pyhäjärveen aamuisin. Entinen voimistelija juontaa nyt lajin suurtapahtumia, heittää moukaria ja menestyy painonnostossa. Voimistelu-uran päättyminen nostaa yhä tunteet pintaan.

Joillakin ihmisillä tuntuu olevan enemmän tunteja vuorokaudessa kuin muilla. Marianne Hartio on yksi heistä: Hänellä on kaksi yritystä täysin eri aloilta. Hän on personal trainer ja liikuntaneuvoja. Hän treenaa tavoitteellisesti kymmenen kertaa viikossa ja käy joka päivä aamu-uinnilla Pyhäjärvessä.

Miten Hartio ehtii tehdä tämän kaiken?