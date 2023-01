Pirkanmaalaiset rautakaupan myyjät jättivät päivätyönsä ja toteuttivat unelmansa – Nyt heidän tuotteensa päätyy jopa presidentin käyttöön

Puusepät Antti Nevalainen ja Samu Ahlman harmittelevat, että kaupasta ei ole helppoa löytää mielenkiintoista puumateriaalia, vaan tarjolla on suorasyistä ja tietyllä tavalla kuivattua ja leikattua puuta. ”Monesti upeat puuaarteet heitetään roskiin, ja siihen väliin pitäisi meidän ehtiä.” Yksi tällainen löytö on asiakkaan pihasta kaadettu omenapuu, joka on päässyt osaksi kuvan ruokapöytää yhdessä epoksin kanssa.