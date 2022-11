Hanna Salminen, 43, vaihtoi yllättäen alaa ja pyörittää suosittua kauppaa Lempäälässä – Nyt hän on myös televisiokasvo

Kauppias Hanna Salminen myöntää, että hänen on yrittäjäsieluna vaikea nähdä itseään palkkatyössä. ”Vapauden tarve ajoi yrittäjyyteen, joten tuntuisi nyt vaikealta luopua siitä. Vastuu on painava, mutta on niin paljon itsestä kiinni, miten asioita tekee.” Taustalla valokuva, jossa Salminen on isoisänsä Matti Hopposen kanssa.