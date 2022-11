Suomen Partiolaisten uusi puheenjohtaja Henri Backman liittyi partioon vasta aikuisena – Yksi hänen hienoimmista partiokokemuksistaan on hampaiden pesu erityisessä paikassa

Suomen Partiolaisten uusi tamperelainen puheenjohtaja toivoo, että partio kestää paremmin erilaisia kriisejä ja on monitaustaisempi vuoden 2024 jälkeen.

Aamulehti

Tamperelainen Henri Backman, 43, valittiin viikonloppuna Suomen Partiolaisten uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2023 ja 2024. Backmanin kotilippukunta on Hämeen partiopiiriin kuuluva Tampereen Kotkat.

Backmanin mukaan Suomen Partiolaiset saa hänestä reilun, kuuntelevan ja diplomaattisen puheenjohtajan, joka uskaltaa kuitenkin ottaa myös vaikeisiin asioihin kantaa ja tehdä rohkeita päätöksiä.

”Ennen kaikkea myös sellaisen, joka kuuntelee ja haluaa tavata partiolaisia ympäri Suomen oppiakseen tuntemaan kentän paremmin. Kun olen ollut paikallistasolla ja muualla puheenjohtajana aiemmin, olen saanut sellaista palautetta, että olen ystävällinen, diplomaattinen, lempeä ja osaan ottaa kaikki huomioon. Sellaisen puheenjohtajan partiolaiset minusta saavat. Ja hauskan. Kivaa pitää myös olla.”

Kuka? Henri Backman Syntynyt vuonna 1979 Tampereella. Kotilippukunta Tampereen Kotkat, Hämeen partiopiiri Työskentelee ensihoitajana Pirkanmaan pelastuslaitoksella, opiskelee hallintotieteitä. Valmistuu hallintotieteiden maisteriksi tänä vuonna. Nuorisotyön, järjestötyön, vaikuttamisen, kansainvälisen työn ja kriisityön saloihin Backmanin kasvatti Punainen Risti, johon hän liittyi 2000-luvun alussa. Backman on toiminut Punaisessa Ristissä monissa tehtävissä, esimerkiksi toiminut nuorisodelegaattina 9 kuukautta Kosovossa vuonna 2007 ja Suomen Punaisen Ristin varapuheenjohtajana 2014–2017. Tampereen Kotkissa Backman on toiminut 10–12-vuotiaiden seikkailijoiden johtajana, seikkailijoiden eli sampojen ikäkausivastaavana, ikäkausivastaava Suursampona, pestinjohtajana ja turva-aikuisena. Piiritasolla Backman on toiminut Hämeen partiopiirin puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana, toiminut moninaisuusryhmässä ja kirjoittanut piirille oman kriisisuunnitelman, jonka hän sittemmin on laajentanut Suomen Partiolaisille. Suomen Partiolaisiin Backman on ollut perustamassa kriisiryhmää, ollut moninaisuusryhmässä, kumppanuusryhmässä ja turvallisuusverkostossa. Lisäksi hän on toiminut partioneuvoksena kolme vuotta. Toimi Japanin maailmanjamboreella leirilippukunnanjohtajana, Suomen Partiolaisten Nepalin vaelluksella terveydestä ja turvallisuudesta vastaavana henkilönä, ensihoitomestarina Finnjamboreella Roihulla ja viime kesänä Kajolla tasavertaisuuseksperttinä. Lisäksi toiminut Euroopan NMKY-partiolaisten partiojärjestö ESG:n puheenjohtajana Toimii Suomen Partiolaisten puheenjohtajana vuosina 2023–2024.

Ystäviä ja ikimuistoisia kokemuksia

Backman itse on liittynyt mukaan partiotoimintaan vasta aikuisiällä, noin kymmenen vuotta sitten. Punaisessa Ristissä nuoruutensa viettänyt Backman vaihtoi järjestöjä partiossa olleen ystävän kanssa.

”Ystävä liittyi Punaiseen Ristiin ja jatkoi partiossa, minä jatkoin Punaisessa Ristissä ja liityin partioon.”

Backman sanoo, että partio on antanut hänelle monenlaisia eväitä elämään.

”Partio on antanut ainakin paljon hyviä ystäviä ja yhteisiä kokemuksia joita ei kauheasti muualta voi saada. Esimerkiksi Nepalissa vaelluksella kun olimme Annapurnan tukikohdassa vähän yli neljässä kilometrissä noin neljänkymmenen partiolaisen kanssa ja kirkkaan tähtitaivaan alla tuijottelimme tähtiä ja pesimme yhdessä hampaita. Se oli aika hieno kokemus”, Backman muistelee.

Mikä? Suomen Partiolaiset Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65 000 jäsentä Sen jäsenenä on 10 partiopiiriä ympäri Suomen sekä valtakunnallinen Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc). Partiopiirien tehtävänä on tukea lippukuntia. Varsinainen partiotoiminta tapahtuu paikallisissa lippukunnissa, joita on Suomessa noin 750. Partiopiirejä puolestaan tukee keskusjärjestö, joka vastaa Suomessa toteutettavasta partio-ohjelmasta ja tuottaa partiotoiminnan tueksi ohjelmamateriaaleja, koulutusta, viestintää ja tapahtumia sekä vastaa kansallisesti partion toimintaedellytysten kehittämisestä. Keskusjärjestössä päätösvaltaa käyttävät sen jäseninä olevat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf. Järjestön toimintaa johtaa hallitus, joka toimeenpanee partioneuvoston (eli valtuuston) päätökset. Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi.

Miten partioliikkeellä menee vuonna 2022?

”Partioliike on hyvään suuntaan menossa ja meillä on hyvä strategia, jossa on hyviä kärkihankkeita kuten ilmastonmuutoksen hillintää ja pyrkimyksiä jäsenistön monimuotoistamiseksi monikulttuurisuus-kärkihankkeen kautta. Mutta sitten meitä haastavat ihan samat asia kuin muitakin, eli inflaatio, nuorten pahoinvointi ja ahdistus sekä toisaalta myös se, että vaikka korona onnistuttiin taklaamaan tosi hyvin ja jäsenmäärät kasvoivat pandemian aikana, olemme nyt huomanneet, että meillä on pulaa ryhmänjohtajista. Siksi emme ole voineet ottaa niin paljon sudenpentuja tai muita partiolaisia vastaan.”

Millaisen järjestön toivot jättäväsi seuraajallesi vuoden 2024 jälkeen?

”Haluaisin, että järjestö on sellainen, että siellä on jokaisella hyvä olla, partiolaisia on enemmän kuin tällä hetkellä ja että olemme varautuneet paremmin erilaisiin kriiseihin, meillä on kriisinkestävyyttä ja olemme monitaustaisempia. Toivon, että kärkihankkeemme toteutuvat eli entistä enemmän maahanmuuttajataustaisia löytää partion ja saa sieltä hyvän ja mielekkään harrastuksen.”

Millaisen harrastuksen partiosta saa?

”Edullisen harrastuksen, jossa lapsi oppii niitä taitoja, joita hän tarvitsee aikuisena, ja saa hyviä luotettavia kavereita. Partio on monipuolista. Toki harjoitellaan solmuja, mutta harjoitellaan paljon muutakin, esimerkiksi leivotaan ja mietitään, mitä valeuutiset ovat ja miten yhteiskunnassa vaikutetaan. Partio elää ajassa. Yhdellä piirileirillä harjoiteltiin koodaamista. Ryhmänjohtajille partio tarjoaa todella merkityksellisen vapaaehtoistyön ja harrastuksen Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä, jossa voi opettaa nuoria esimerkiksi tekemään ruokaa, huolehtimaan toisistaan ja itsestään ja saada johtamiskokemusta.”