Scandinavian Hunks saapuu Tampereelle viimeistä kertaa – Akaalainen Kimmo Kemppi kertoo, mitä Hunks-vuodet ovat hänelle antaneet

Tanssi- ja showryhmä Scandinavian Hunksin päätöskiertue One Night Only tuo Hunksit Tampereelle viimeistä kertaa torstaina 17. marraskuuta.

Aamulehti

Vuonna 2001 perustettu tanssi- ja showryhmä Scandinavian Hunks on ollut omanlaisensa suuruus suomalaisessa viihdeteollisuudessa yli 20 vuoden ajan.

Historiansa aikana Hunksit ovat esittäneet tuhansia keikkoja ja esiintyneet yli miljoonalle katsojalle. Ryhmän kahden vuosikymmenen mittainen aikakausi tulee päätökseensä kuluvan syksyn ja talven aikana, kun Hunksit kiertävät läpi Suomen One Night Only -jäähyväiskiertueellaan.

Akaan Toijalasta kotoisin oleva Kimmo Kemppi on 10 vuoden kokemuksella varustettu Hunks-konkari. Nyt hän kertoo, miltä tuntuu vallata lavat vielä viimeisen kerran.

Kuka? Kimmo Kemppi Kimmo Kemppi kuvattiin Bachelorette Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa Henlsingissä 11. syyskuuta 2018. Kotoisin Akaan Toijalasta. Syntynyt 18. heinäkuuta 1986. Liittyi Scandinavian Hunkseihin vuonna 2012. Mukana Scandinavian Hunksien One Night Only -jäähyväiskiertueella. Kiertue saapuu Tampere-taloon torstaina 17. marraskuuta. Jäähyväiskiertueelle osallistuu nykyisten tanssijoiden lisäksi monia ryhmässä vuosien varrella esiintyneitä jäseniä, kuten Esko Eerikäinen ja Jani Kokki sekä ryhmän perustajajäsenet Petri ”Mauno” Ahonen ja Jucci Hellström.

Kimmo Kemppi, miltä tuntuu päästä kotikonnuille esiintymään?

”Kyllähän se hyvältä tuntuu. Olen Toijalasta kotoisin, ja Tampere on hyvin tuttu paikka. Olen viettänyt siellä paljon aikaa nuoruudessa ja pelannut lätkää Tapparassa melkein kymmenen vuotta. Tampereen-keikka on itselleni eräänlainen kotikeikka.”

Millaisia ajatuksia Tampere sinussa herättää?

”Pelkästään hyviä fiiliksiä. Silloin kun lätkä loppui, ei oikein ollut mitään vastaavaa joukkuetta, missä pelata. Nyt pääsee tavallaan sulkemaan senkin oven kotikentällä, kun pääsee Hunksien kanssa sinne esiintymään. Aina kun Tampereelle tulee, se on kuin kotiin palaisi.”

Hunksien taival loppuu tähän kiertueeseen. Miltä päätöskiertueen tekeminen teistä tuntuu?

”Kaksi viimeistä vuotta ovat olleet kaikilla esiintyjillä tosi vaikeita koronan takia. Nyt, kun vihdoin päästään tekemään kiertue, tuntuu tosi hyvältä. Tämä kiertue kestää vain vajaat pari kuukautta, se on pieni aika elämästä. Tätä on koetettu teroittaa kaikille, että nyt nautitaan tästä ajasta.”

Miksi Hunks lopettaa?

”Hunksit ovat olleet pystyssä yli 20 vuotta. Siinä moni asia muuttuu henkilökohtaisessa elämässä useammalla henkilöllä. Tulee perheenlisäystä, työpaikat muuttuvat ja asiat muuttuvat elämässä.”

”Päätimme, että emme enää halua ottaa ryhmään uusia jäseniä ja haluamme tehdä tällä porukalla homman loppuun. Ajattelimme, että hoidetaan kerralla kunnolla yksi hieno lopetuskiertue ja hoidetaan homma himaan sillä tavalla.”

Millaisia ajatuksia lopettaminen sinussa herättää?

”Siinä on sekä surua ja haikeutta että hyvää fiilistä. Tämä tulee mielestäni oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Tässä on pitkään tehty hommia ja itse olisin ollut pikkuhiljaa jäämässä pois.”

”Nyt kun on päästy jätkien kanssa tekemään, niin kyllä aika kultaa muistot. Vähän tulee niitä fiiliksiä, että kannattaako tässä jäädä pois. Mutta aikansa kutakin, nyt on aika päättää tämä.”

Olet ollut Hunksien lisäksi monessa mukana. Olet muun muassa tehnyt televisiota ja kertonut, että sinua kiinnostaa radioala. Vieläkö nämä haaveet elävät?

”Kyllähän ne elävät. Radiohommat kiinnostavat edelleen. Nyt olen ollut päiväkodissa viime vuodet, katsotaan, jatkuvatko ne hommat tämän jälkeen. Suoraan sanottuna ovet ovat vähän auki tällä hetkellä, että mitähän tässä alkaisi tekemään.”

Olet kertonut olevasi Tappara-fani. Kenen kutsuisit kanssasi Nokia-areenalle katsomaan peliä?

”En ole vielä ehtinyt käymään Nokia-areenalla. Se on työn alla. Toivottavasti tänä vuonna tulee menestystä, ainakin aika hyvältä näyttää. Mukaan ottaisin Tero Riipisen, hän on kova Tappara-fani myös.”

Löytyykö Hunkseista Ilveksen kannattajia?

”Ei ole ainakaan kukaan uskaltanut myöntää, kyllä se varmaan olisi tullut puheeksi.”

Liityit Hunkseihin vuonna 2012. Mitä olet saanut ryhmältä näiden 10 vuoden aikana?

”Aika paljon semmoisia kokemuksia, mitä ei olisi ikinä päässyt kokemaan, sanotaanko että ’normaalissa duunissa’. Olen päässyt kiertelemään ympäri Suomea, ulkomaille, olen päässyt mukaan erilaisiin tv-tuotantoihin, nähnyt kaikenlaisia kaikkipaikkoja.”

”Sitten olen tietysti saanut paljon hyviä ystäviä. Se on ehkä se tärkein asia. Se, että harjoitellaan tanssikuviot kuntoon ja pidetään kropat kunnossa on tietysti tärkeää. Se on se meidän tuote. Mutta kuitenkin se, mitä tästä on saanut eniten, on ystävyys ja tietynlainen veljeys. Vaikka keikat loppuvat, ystävyys ei lopu ikinä.”

Kun puhut Hunkseista, puhut tuotteesta. Miten Hunksien tuote istuu nykymaailmaan?

”Kyllä uskoisin, että se istuu siihen ihan hyvin. Vaikka instrumenttimme on kroppa ja siitä puhutaan paljon, se ei kuitenkaan ole se tärkein. Tärkein juttu on se, että tuomme hyvää fiilistä.”

”Mielestäni mennään vähän pieleen, jos sitä ruvetaan ajattelemaan pelkästään kropan kautta tai sen kautta, että ollaan vähissä vaatteissa. Tärkein juttu on se, että pistetään yhdessä kiva ilta pystyyn fanien kanssa, ei niinkään se, että kuka on kirein jätkä. Vaan se yhteinen herrasmiesmäinen tekeminen.”

Mikä on sellainen asia, mikä on keikoilta vuosien varrelta jäänyt mieleesi?

”Itselleni eniten mieleen ovat jääneet erilaiset keikkapaikat. Muistan esimerkiksi erään tv-ohjelman kuvaukset. Teimme keikan uimahyppytornissa. Jätkät olivat eri tasoissa ja oli jännä fiilis, kun ei nähnyt kavereita, jotka oli tottunut näkemään siinä vierellä.”

Mitä sanoisit faneille, jotka tulevat Tampereelle katsomaan keikkaa?

”Kiitos, kun tulette katsomaan. Nautitaan ja pidetään hauska ilta yhdessä. Jos ei olisi faneja, ei meillä olisi tätä juttua. He ovat tämän mahdollistaneet. Haluamme vielä kerran tulla kiittämään Tampereen faneja.”

Vielä lopuksi, jos pitäisi tiivistää, mitä Hunks sinulle merkitsee?

”Kyllä se on ystävyys.”