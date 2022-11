Tamperelaispäiväkodin lapset piirsivät ja kuvailivat hellyttävin sanoin omia isiään – Tunnistavatko isät itsensä?

4-vuotias Loviisa Topi on upean yhdennäköisen piirroksen oheen kuvaillut 45-vuotiasta isäänsä näin: ”Isin nimi on Matias. Isin kanssa on mukava piirtää. Isi on taitava rakentamisessa. Isin lempiruoka on makaroni.” Valtaosa Loviisan kuvailuista pitää kutinsa, mutta isä Matias Topi toteaa, että lempiruoka taitaa kuitenkin olla kalapainoitteinen vaikka kyllä makaronikin maistuu.