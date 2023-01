Tamperelainen urheilutähti Maria Huntington, 25, odottaa jo paluuta kilpakentille. Yksityiselämän kohokohtiin kuuluu unelmien hirsitalon valmistuminen keväällä Lempäälään. Sinne Huntington ja hänen avopuolisonsa haaveilevat saavansa lapsia. Yrittäjä Riku Dufva on Huntingtonin kallio, jonka löydettyään hän aikuistui nopeasti.

Yleisurheilija Maria Huntington, 25, on häkellyttävän kaunis, valovoimainen ja eloisa persoona. Hän on myös määrätietoinen ja kunnianhimoinen nainen, jolla on selvät sävelet elämässään. Haaveisiin kuuluvat arvokisamitalit ja iso perhe.