Petri Lähteenmäen melkein 29 vuoden työura katkesi reilu vuosi sitten – Nyt hän kertoo, miten kaikki aloitetaan uudelleen alusta irtisanomisen jälkeen

Petri Lähteenmäen irtisanomisesta on kulunut vuosi. Sinä aikana on tapahtunut vähän, mutta silti niin paljon. ”Tiedän, että moni ei välttämättä lähde uusia asioita edes miettimään. Itse taasen näen tässä tilanteessa mahdollisuuden valita ja heittäytyä. Odotan innolla uusien ihmisten tapaamista. Et voi itse päättää, mistä et tykkää, jos et edes kokeile.”