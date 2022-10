Sometähti Auri Kananen sai tunnustuksen mielenterveyden eteen tehdystä työstä – Kysyimme, millaisiin ihmiskohtaloihin kovia kokeneiden koteja siivoava Kananen törmää

Ihmisten koteja ilmaiseksi siivoava tamperelainen Auri Kananen sai Suomen Nuorkauppakamarit ry:ltä Vuoden Nuori Menestyjä -tunnustuksen, ja etenee seuravaaksi kansainväliseen menestyjäkilpailuun.

Aamulehti

Ylöjärven ja Tampereen rajalla asuva Auri Kananen on valittu Suomen kolmen parhaan joukkoon kansainvälisessä menestyjäkilpailussa.

Kananen tunnetaan sosiaalisen median siivousvideoista, joissa hän käy siivoamassa ihmisten koteja. Valtaosa ihmisistä kärsii elämänhallinnan ongelmista.

Palkintoperustelujen mukaan Kananen on alentanut mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kynnystä pyytää apua, kohentanut siivoojan työn arvostusta ja saanut lapset sekä nuoret innostumaan siivoamisesta.

Mikä? Vuoden nuori menestyjä -kilpailu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämää Vuoden nuori menestyjä -kilpailua on järjestetty Suomessa 1990-luvulta lähtien. Kilpailussa etsitään 18–40-vuotiaita suomalaisia uuden sukupolven esikuvia. Voittajat pääsevät jatkamaan kansainväliseen, ensi vuonna pidettävään Ten Outstanding Young Persons of the World (JCI TOYP) -kilpailuun, jota on järjestetty vuodesta 1930. Humanitaarisen ja vapaaehtoistyön kategorian voittaneen Auri Kanasen lisäksi kilpailussa jatkavat toimittaja Zahra Karimy ja koneoppimisen asiantuntija Peter Sarlin.

Kanasen videoita on katsottu pelkästään hänen omissa sosiaalisen median kanavissaan, Youtubessa, Tiktokissa, Instagramissa ja Facebookissa yli kaksi miljardia kertaa. Seuraajia hänellä on yli 12 miljoonaa. Kanasen yrityksen liiketoiminta perustuu sosiaaliseen mediaan ladattujen videoiden avulla ansaittuihin sponsorituloihin.

Mikä alun perin innosti sinut siivoamaan ihmisten koteja ilmaiseksi, Auri Kananen?

”Kaikki tapahtui vahingossa. Pari vuotta sitten aloin laittaa Tiktokiin omia siivousvideoitani. Sitä kautta minuun otti yhteyttä kolmen lapsen yksinhuoltaja, jonka mies oli tehnyt itsemurhan. Hän pyysi apua. Menin sitten yhtenä viikonloppuna siivoamaan hänen kotiinsa ja latasin aiheesta someen videon, jossa kerroin hänen tarinansa. Video sai 13 miljoonaa näyttökertaa.”

Siivoat koteja ympäri Suomen. Minkälaisia ihmiskohtaloita työssäsi on tullut vastaan?

”OIen käynyt siivoamassa myös Sveitsissä, Englannissa ja Yhdysvalloissa, kun on pyydetty. Suurimmalla osalla asiakkaista on jonkinlaisia mielenterveysongelmia, sitten on alkoholismia, huumeiden käyttöä tai vaikka perheenjäsen kuollut. Ihmisiä, joille on tapahtunut jotakin niin, että heidän elämänhallintansa on kadonnut. Tosin siinä vaiheessa kun he pyytävät apua, he haluavat jo muutosta tilanteeseensa. Myös lapset pyytävät apua. Yksi koskettavimmista tapauksista oli alkoholistiäiti, jonka lapsi oli otettu huostaan. Äiti oli jo raitistunut, mutta eli pimeässä, koska ei kestänyt katsella sekaista kotiaan. Hänen poikansa halusi takaisin äitinsä luokse asumaan, ja hän kertoi äidilleen minusta.”

Onko vaikea valita siivottavia koteja, ja tuleeko ehdokkaita jo liikaa?

”Monesti luullaan, että tulee, mutta ei tule. Niitä saisi tulla paljon enemmän, ja oikeasti siivousta tarvitsevia, varsinkin vanhuksia. Suurin osa tarjotuista kodeista on liian siistejä. Nuorilta tulee hakemuksia, mutta vanhuksilta, joille haluaisin siivota enemmän ei niinkään. Etsin myös mahdollisimman likaisia koteja. Mitä likaisempi sen parempi. Teen myös raivaussiivouksia. Nytkin olen siivoamassa kotia, jossa ei tullessani näkynyt pilkahdustaan lattiasta.