Tampere-taloon sunnuntaina saapuva Sari Aalto on Tiktok-tähti, jolla on somessa valtavasti seuraajia. Aalto ei silti pohdi öisin jättiyleisöään. Hän nukkuu puolisonsa kanssa pienessä vierashuoneessa, kodin iso makuuhuone piti muuttaa studioksi.

Youtubessa Sari Aallolla on 75 000 seuraajaa. ”Siellä on vahvasti suomalainen yleisö, Tiktokissa kansainvälinen. Voin nähdä yleisömäärältään suurimmat viisi maata. Suurin on USA. Suomi on viides. Loput seuraajani ovat pirstalemaisesti ihan ympäri maailmaa.”

Sunnuntaina Tampereella esiintyvä Sari Aalto, 35, on kasvattanut neljässä vuodessa Tiktokiin jättiyleisön. Hänellä on viisi miljoonaa seuraajaa ja hänen lyhyillä nukkevideoillaan on yhteensä lähes 80 miljoonaa näyttökertaa.

Aalto on televisiosta tutun taikuri Simo Aallon tytär. Eniten yleisöä vatsastapuhumista osaavalla näyttelijällä on Yhdysvalloissa, mutta katsojakartta kattaa koko maailman. Vaikka aikuiset eivät häntä kadulla tunnista, lapset moikkaavat Aaltoa kaikkialla.

Kysyimme Aallolta, mitä hän katsojamäärästä ajattelee ja miten menestystä Tiktokissa kartutetaan. Samalla paljastui, miksi sometähti rakastaa Tamperetta niin kovin.

Onneksi olkoon Sari Aalto, pääset Tampereelle! Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”Nuket on jo pakattu laukkuun ja paljon yllätyksiä on laitettu hihoihin. Innolla odotan, että pääsen entiseen opiskelukaupunkiini pitkästä aikaa.”

Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat mieleen Tampereesta?

”Luonto, järvet ja Näsinnneula.”

Kenen kutsuisit kanssasi munkkikahveille Pyynikille?

”Anopin. Hän asuu Nokialla. Juttelisimme varmasti siitä, millaista elämä on ollut Tampereella silloin, kun hän on ollut lapsi. Hän on vanha tamperelainen.”

Sinulla on aivan valtaisa määrä seuraajia Tiktokissa. Miten se näkyy arjessasi?

”Kun kuljeskelen tuolla turuilla ja toreilla, lapset ja nuoret morjestelevat minua iloisesti. Se on minusta tosi hauskaa. Se näkyy myös siinä, että saan päivittäin ideoita videoihini ja se on ihana juttu. Suunnittelen videoita erityisesti lapsille, mutta myös ihan kaiken ikäisille.”

”Tampere on jäänyt sydämeeni. Tamperelaiset ovat aivan ihania, missään muussa kaupungissa ei ole yhtä iloisia ja leppoisia ihmisiä. Se on oikeasti totta, eikä yhtään liioittelua.”

Miten Tiktok -menestystä kartutetaan?

”Tiktokissa on tärkeätä olla ajankohtainen ja tuore. Sisältöä pitää tehdä nimen omaan sille alustalle. Täytyy tunnistaa ilmiöt, joita Tiktokissa on kullakin hetkellä meneillään. On tartuttava niihin ja annettava sen näkyä omassa tuotannossa. Tartun mieluusti trendeihin ja teen ne omalla twistilläni. Yhdessä uusimmista videoistani nukkehahmoni Oskari Olematon tarttuu tanssitrendiin ja tekee siitä oman version. Video on saanut jo yli 45 miljoonaa näyttökertaa.”

Ajatteletko koskaan öisin tuota ihmismäärää?

”En pysty. Olen yrittänyt, mutta eivät minun aivoni pysty sitä ymmärtämään. Sehän on hirveän poikkeuksellinen luku, eikä tuollaiseen kovin moni suomalainen sisällöntuottaja yllä. Olen hirveän kiitollinen siitä, että minun videoni tavoittavat tällaisia määriä ihmisiä.”

Missä kuvaat videoitasi?

”Olen rakentanut kotini yläkertaan studion. Se on meidän entinen makuuhuoneemme. Olemme puolisoni kanssa menneet pieneen vierashuoneeseen nukkumaan. Talon isoin ja hienoin huone on studio, ja me nukumme sitten nöyrästi muualla.

Ymmärtävätkö suomalaiset, kuinka tunnettu olet?

”Eivät ymmärrä. Se on minusta aika hauska kontrasti, että lapset ja nuoret ymmärtävät. Suuri väestönosa ei kuitenkaan käytä aktiivisesti Tiktokia. Tästä johtuen aikuisväestöllä ei kyllä ole harmainta käsitystä, että minulla on tällainen poikkeuksellisen suuri kansainvälinen menestys somessa.”

Viime aikoina Tiktokissa trendannut suosittu tanssityyli on jo päässyt myös Sari Aallon työkaverin, nukke Oskari Olemattoman käsittelyyn.

Mitä luulet tamperelaisten ajattelevan sinusta?

”Voi, minä toivon, että tamperelaiset minusta tykkäisivät, sillä minä rakastan Tamperetta ja tamperelaisia. Olen Oulusta kotoisin, mutta muutin jo nuorena Etelä-Suomeen. Vuoden ajan opiskelin teatteria Tampereella Suomen teatteriopistossa ja kaupunki teki minuun aivan lähtemättömän vaikutuksen.”

Korjaa jokin väärinkäsitys itsestäsi.

”Moni luulee minua paljon nuoremmaksi kuin olen. Olen miettinyt, että johtuuko se siitä, että leikin nukeilla. Olen 35-vuotias. Voi olla, että leikin nukeilla hamaan loppuun asti.”

Mitä mietit öisin?

”En koskaan mieti mitään yöllä. Nukkuminen on minulle hirveän tärkeä asia, yksi energisyyteni salaisuus. Suojelen untani ja pyrin nukkumaan joka yö yli kahdeksan tuntia.”

Kuka? Sari Aalto Ikä: 35. Asuu: Helsingissä. Koulutus: teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK. Perhe: puoliso ja kaksi lasta. Harrastaa: lukemista, lenkkeilyä, matkustelua, laitesukellusta. Tiktokissa: 5 miljoonaa seuraajaa, näyttökertoja videoilla yhteensä 80 miljoonaa. Youtubessa tilaajia 75 000. Määrät ovat nopeassa kasvussa. Juuri nyt: Vatsastapuhuja Sari Aalto -show Tampere-talon pienessä salissa 23.10. kello 14.

Mitä rituaaleja sinulla on ennen keikkaa?

”Ne liittyvät valmistautumiseen. Meikkaan rauhassa. Keskityn ja rauhoitun. Mutta koska olen itse itseni roudaaja, valaisija ja äänimies, yhden naisen sirkus, keikan alkuni on tosi toiminnallinen. Rakennan esitystä ja pistän taustaverhoja pystyyn. Mieli alkaa samalla keskittyä esitykseen.”

Kenet odotat näkeväsi yleisössä?

”Ihania iloisia kasvoja. Lapsia, jotka ovat ehkä nähneet videoitani ja ovat kiinnostuneita tapaamaan nukkeystäviäni. Minullahan on yli 40 nukkea. Mukana Tamperella on seitsemän nukkea, muun muassa Oskari Olematon ja Simpanssi-Anssi.”

Olet kasvanut taikuriperheessä. Isäsi on PikkuKakkosesta tuttu jokeripokeribox-taikuri Simo Aalto. Millainen lapsuutesi oli?

”Hyvin taianomainen ja värikäs. Isäni koti oli täynnä kaneja, kyyhkysiä ja villakoiria. Meitä oli kuusi tyttöä. Olemme touhunneet hirveän paljon yhdessä. Teimme esityksiä ja leikimme. Saimme elää ympäristössä, jossa saattoi ilmaista itseään vapaasti. Iskä näytti taikatemppuja ja antoi meidän kokeilla. Meillä oli myös aivan valtavat määrät roolivaatteita.”

Vaikuttiko isäsi kuuluisuus elämäänne?

”Olihan se hauskaa, että iskällä oli tuollainen vähän harvinaisempi ammatti. Kesät olivat erityisiä, saatoimme viettää puoli kesää huvipuistoissa kuten vaikka Vaasalandiassa ja Tykkimäellä. Isä esiintyi viisi kertaa päivässä. Huvipuiston henkilökunta piti meitä silmällä.”

Oliko show-maailma sinulle siis itsestäänselvä valinta?

”Olen ihan pienestä asti halunnut esiintyä. Minussa on kuitenkin myös teatteritaitelija-puoli. Olen sukkuloinut perinteisen taiteen ja viihdetaiteen välillä. Viihdetaiteilijan veri taitaa kuitenkin virrata minun suonissani.”

Mikä lapsuudessa vaikutti sinuun eniten?

”Rakastava perhe. Vanhempani erosivat, kun olin pieni. Minulla on ollut useampi perhe, jossa on rakastettu ja rohkaistu tekemään asioita, joista itse on innostunut. Siksi olen uskaltanut päätyä näin harvinaiseen ammattiin. Pohdin toki alussa itsekin, voinko olla vakavasti otettava yrittäjä, jos yritystoimintani perustuu siihen, että leikin nukeilla. Toivon, että voisin työlläni rohkaista lapsia ja nuoria kasvamaan juuri sellaisiksi, kun he itse ovat, murehtimatta mitä muut ajattelevat.”

”Olen tehnyt TikTokia yli neljä vuotta. Alussa kukaan ikäiseni ei tiennyt, mikä se on. Kun pandemiarajoitukset tulivat Suomeen ja maailmalle, ihmiset lukittautuivat koteihinsa ja he kaipasivat viihdettä. Silloin moni latasi Tiktokin. Minulla meni silloin ensimmäinen miljoona tilaajaa rikki”, kertoo Aalto. Simpanssi-Anssi on tietenkin mukana Tampereella.

Olet vatsastapuhuja, onko siitä hyötyä elämässä?

”Onhan siitä minulle ihan hirveästi hyötyä! Onhan se hauskaa välillä hämmentää ihmisiä. Pystyn puhumaan ilman, että huulet liikkuvat. On helppo ilahduttaa ihmisiä missä ja milloin vaan.”

Mistä sinut löytää Tampereen keikan jälkeen?

”Salin ovelta. Pidän meet & greetin ja haluan tavata ihanat katsojat, sekä ottaa heidän kanssaan kaverikuvia.”

Saako sinua pyytää selfieen, jos sinut bongaa kadulla?

”Aina saa pyytää, tosi mielellään.”

”Toivon, että perheet tulisivat esityksiini yhdessä nauramaan. Kun elämme epävarmoja aikoja, nauru tekee tutkitusti ihmisille hyvää. Showssani saavat nauraa sekä lapset, että aikuiset.”

Mitä päivität someen?

”Näytän seuraajilleni, miten mahtava show meillä on meneillään. Päivitän minun ja nukkehahmojeni työarkea. Esityksessäni osa katsojistani pääsee mukaan lavalle ja osallistumaan esityksen tekemiseen.”

Saavatko siis viisi miljoonaa seuraajaa nähdä myös Tampereen?

”Saavat. Ainakin storeissa ja kenties teemme myös ihan oman videon vierailustamme.”

Kerro vielä itsestäsi jotain yllättävää.

”Rakastan laitesukellusta. Kun pääsen matkoille, minusta on ihanaa sukeltaa ja ’bongailla’ kilpikonnia, merihevosia ja koralleja. Se tuntuu kuin lentäisin veden alla.”

