Tämä tamperelaisnainen eli pitkään kodittomana, varasteli Koskikeskuksesta ja pakeni poliisia – Yllättävä tapahtuma muutti elämän täysin

Elämän kallistuminen näkyy asuntoa etsivien asiakkaiden asenteissa. He ovat lannistuneempia, ja toivo oman talouden hallinnasta on hiutunut entisestään. Senkin vuoksi asunnottomuustyössä tarvitaan kannattelevaa otetta, jossa asiakasta ei vain auteta saamaan asunto vaan myös pitämään siitä kiinni. Entinen asunnoton on nyt kokemusasiantuntija.