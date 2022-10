Tamperelainen Venla Taubert, 16, kertoo, kuinka nuoret pian muuttavat työelämän: ”On varmasti ihan kamalaa tehdä työtä kahdeksasta neljään minuuttiaikataululla”

Tyttöjen päivän kunniaksi haastateltu lukiolainen kertoo myös, miten eri tavoin tyttöihin ja poikiin yhä suhtaudutaan. ”Pojat saavat vielä koulussa sekoilla ihan huolella, mutta tytöiltä odotetaan jo nuorena fiksuutta ja pätevyyttä kaikessa.”

Tilaajille

Aamulehti

Hei Venla Taubert, 16, oikein hyvää Tyttöjen päivää! Onko ok, että kutsun sinua tytöksi?

”Tyttö on ihan hyvä!”

Millaista on kasvaa kohti aikuisuutta tyttönä Tampereella?

”Kivaa, ja ehkä vapaampaa kuin ennen. Meillä on päättäjissä paljon naisia. Esimerkiksi pormestari on nainen, Anna-Kaisa Ikonen, kansanedustajissa on paljon tamperelaisia naisia ja pääministerikin on nainen Tampereelta. Se suo tosi paljon esikuvaa tytöille. Voimme sanoa mielipiteitämme. Koulumaailmassa opettajat alkavat olla jo rentoja ja käyttää oppilaista normaaleja termejä. On toki joitakin, jotka konservatiivisesti yhä erittelevät tytöt ja pojat. Mutta varsinkaan yläasteella sitä ei enää ole juurikaan ollut.”