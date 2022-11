Riikka Kuusisto, 30, kertoo, millaista on työskennellä oman miehen alaisena monien tuntemassa tamperelais­firmassa – ”Ihmiset yleensä huokaisevat kauhistuksesta”

Millaista on työskennellä läheistensä kanssa samassa yrityksessä? Kenkäyritys Vamskon Tino Laaksovirta ja Riikka Kuusisto kertovat.

Tilaajille

Tino Laaksovirta on perheyrityksen operatiivinen johtaja ja muun muassa avovaimonsa Riikka Kuusiston esihenkilö. He kehittävät innolla kenkäkauppa Vamskon brändiä. Yrityksen perustivat aikanaan 1980-luvulla Laaksovirran vanhemmat huonekalujen maahantuontia varten. ”Kiivailta keskusteluilta ei voi välttyä, kun perhe työskentelee saman katon alla”, Laaksovirta sanoo.

Kun Tino Laaksovirta ja Riikka Kuusisto aikanaan tapasivat, suunnitelmissa ei todellakaan ollut työskentely samassa työpaikassa. Nyt vuosia myöhemmin he ovat tilanteessa, jota yleensä vältetään yritysmaailmassa loppuun asti: Laaksovirta on puolisonsa Kuusiston esihenkilö. He tekevät tiiviisti töitä yhdessä.