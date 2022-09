Katso kiehtovat kuvat: Tältä näyttää, kun Tampere menee ihon alle – Anita Ukkosella, 66, on tatuoituna käsivarteen Hämeensilta ja Tampereen Teatteri

Pyysimme lukijoita paljastamaan Tampere-aiheiset tatuointinsa ja tarinat niiden takana. Toimitukseen saapuikin monta hienoa kuvaa, joista useita löydät tästä jutusta. Hyvää Tampereen päivää!

Anita Ukkonen, 66, sai ennen eläkepäiviään yllättävän idean. Hän halusi muuttaa varhaiskasvatuksen parissa tekemänsä työuran päättyessä Orivedeltä Tampereelle.

”Halusin Tampereelle, jossa on enemmän elämää. Orivesi on kuitenkin aika pieni paikka.” Ukkosta kiehtoi erityisesti Tampereen kulttuuritarjonta. ”Olen vähän erikoinen luonne. Jos jotain päätän, niin kyllä sen uskallan tehdä. Tämähän on kuitenkin minun elämäni.”