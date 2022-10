Tamperelaistutkija on nähnyt kaikki jalkapallon MM-ottelut vuodesta 1986, mutta nyt hän ei katso niitä sekuntiakaan – Kisapaikalla Qatarissa Sami Kolamo teki jotain ei-toivottua

51-vuotiaasta Sami Kolamosta on käytetty mediassa titteliä jalkapallotohtori. Virallisesti Kolamo on yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän on kirjoittanut paljon jalkapallosta ja yhteiskunnasta. Kolamo kuvattiin juttua varten Lentävänniemen kentällä Tampereella.