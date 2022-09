Tamperelainen Tuija Mäki valittiin vuoden käsityöharrastajaksi – nyt innokas käsityöihminen kertoo, miten into pysyy yllä ja mistä ideat tulevat

Väreillä on Tuija Mäelle iso merkitys ja juuri väreistä moni käsityö saa alkunsa. ”Muotokielikin on tärkeä, mutta minulle tärkeämpää on se, että värit ovat järjestyksessä”, kertoo oman virkkuukoukun puusta veistänyt vuoden 2022 käsityöharrastaja.