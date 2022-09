Emma Länsivuori, 25, on psykiatrinen sairaanhoitaja ja Tapparan cheerleader-kapteeni – Lopulliset jäähyväiset vakavasti sairaan äidin kanssa lähenevät nyt vääjäämättä

Tapparan peleistä tuttu Sparkling starsien tanssikapteeni Emma Länsivuori, 25, on tanssinut vapaa-ajalla cheerleaderina jo seitsemän vuotta. Työaikanaan Länsivuori on psykiatrinen sairaanhoitaja. ”Minulta on useasti kysytty, häiritseekö minua, jos potilas löytää minut sosiaalisesta mediasta tai näkee tanssimassa Tapparan pelissä. Vastaukseni on ei. Ei enää.”