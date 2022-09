Pekka Granqvist seurasi Elisabetia 42 vuotta – viimeinen kirje kuningattarelta saapui vain muutama päivä sitten

Brittihovia tiiviisti seuraava Pekka Granqvist alkoi miettiä pian suru-uutisen kuulemisen jälkeen, keille kuninkaallisesta perheestä hän lähettäisi adressit.

”Olihan se aika sokkiuutinen 42 vuoden seuraamisen jälkeen.”

Brittihovia tiiviisti seuraava hämeenlinnalainen Pekka Granqvist sai torstai-iltana tiedon kuningatar Elisabetin kuolemasta tuttaviltaan.

Hän oli juuri keräämässä brittihoviin liittyviä materiaalejaan seuraavalle päivälle sopimiaan haastatteluja varten eikä seurannut uutisia. Yhtäkkiä puhelin alkoi piipata taukoamatta.

”Arvasin heti, että nyt on Elisabetin aika tullut täyteen. Kyllähän sitä herkistyi. Koko elämäni ajan on ollut yksi ja ainoa kuningatar Britanniassa. On iso aukko, kun hän on poissa.”

Lue lisää: Näin Britannian hovi ilmoitti kuningatar Elisabetin kuolemasta – Kuningas Charles: ”Suremme syvästi”

Granqvist kaivoi jo torstaina esiin adresseja, joiden kanteen hän aikoo liimata suuren kuvan kuningattaresta. Hän alkoi saman tien miettiä, keille kuninkaallisen perheen jäsenistä hän ne lähettäisi.

”Ainakin Charlesille ja Camillalle sekä Williamille ja Katelle. Todennäköisesti myös prinsessa Annelle. Heidän kanssaan olen muutenkin ollut enemmän kirjeenvaihdossa.”

Lue lisää: Aamulehti seuraa: Kuningas Charles on lähtenyt kohti Lontoota

Vain muutama päivä sitten

Granqvist kävi kuningatar Elisabetin kanssa kirjeenvaihtoa vuodesta 1999 asti. Aamulehtikin kertoi helmikuussa Granqvistin intohimoisesta suhteesta brittihoviin.

Viimeiseksi jäänyt kirje kuningattarelta kolahti hänen postiluukkuunsa vain muutama päivä sitten. Se on päivätty 25. elokuuta. Kirjeen oli allekirjoittanut kuningattaren hovinainen Annabel Whitehead.

Lue lisää: Suomalainen Pekka Granqvist kirjoitti vuosikymmeniä kuningatar Elisabetille ja sai aina vastauksen – Tapaaminen muutti hänen mielikuvansa edesmenneestä monarkista

Kyseessä oli vastauskirje Granqvistin kesällä lähettämään kirjeeseen, jossa hän toivotti kuningattarelle hyvää vointia ja pikaista tervehtymistä – ja kehotti lepäämään kunnolla Skotlannin Balmoralin linnassa.

Vastauksessa kuningatar kiitti Granqvistia hänen lähettämistään kuvista sekä huomaavaisuudesta. ”On vähän surkuhupaisaa, että toivotin kirjeessäni hyvää vointia, ja näin pian vastauskirjeen saapumisen jälkeen kävi miten kävi.”

Granqvist aikoo kehystää viimeiseksi jääneen vastauskirjeen seinälleen. ”Vaikka seinät ovatkin jo aika täynnä tavaraa”, hän hymähtää.

Pekka Granqvistin kotona on suuri kokoelma kuningatar Elisabetiin ja koko kuninkaalliseen perheeseen liittyviä esineitä. Moni kirjeistä on päässyt seinälle.

Seitsemän kertaa

Kirjeenvaihdon lisäksi Granqvist ehti nähdä kuningatar Elisabetin seitsemän kertaa – ja vaihtaa kolmeen otteeseen hänen kanssaan muutaman sanan.

Viimeisen kerran hän näki kuningattaren vuonna 2016, kun hän matkusti Lontooseen kuningattaren 90-vuotisjuhlien takia.

Nyt tuttava kysyi heti torstai-iltana Granqvistilta, aikooko hän mennä hautajaisten aikaan Lontooseen. Granqvist oli paikalla kuningataräiti Elisabetin hautajaisissa vuonna 2002.

Tällä kertaa Granqvist aikoo kuitenkin seurata hautajaisia televisiosta – ainakin ”98 prosentin varmuudella”, hän arvioi. ”Alkaa tulla ikää, ja minulla on liikkumisvaikeuksia. En jaksa enää odottaa paikan päällä 14 tuntia, että näen ohi kulkevan hautajaissaattueen.”

Kaksipiippuinen juttu

Granqvist jää seuraamaan mielenkiinnolla hovin tulevia käänteitä. Charlesin siirtyminen kuninkaaksi on hänen mielestään ”kaksipiippuinen juttu”.

”Charles täyttää marraskuussa 74 vuotta, ja Camilla on 75-vuotias. Hekään eivät ole enää teini-ikäisiä. Aika näyttää, miten kauan terveys kestää ja Charles pystyy olemaan kuninkaana.”

”Aika näyttää myös, millainen kuningas Charlesista tulee. Uskon kuitenkin, että hän on välitön ja kansanläheinen ja että hänellä on hyvä brittiläinen huumori – samoin kuin Elisabetilla oli.”

Granqvistin jokaiseen kuningatar Elisabetille lähettämään kirjeeseen vastattiin ennemmin tai myöhemmin.

”Katsotaan, muuttuuko tämä Charlesin aikana. Uskon, että noudatetaan samaa kaavaa – perinteinen kirje kuoressa. Saa nähdä, kun surunvalitteluni lähtevät, että milloin vastaus tulee.”