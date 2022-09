Tamperelainen Virginia Mattila, 75, muistaa päivän, jolloin kuningatar Elisabet II:n isä kuoli – nyt hän kertoo, miksi arvostaa kuningatarta niin paljon

Kuningattaren työtä valtavasti arvostava Mattila uskoo, että systeemi nyt ehkä vähän horjahtelee, mutta se jatkaa oloaan. On uuden kuninkaan aika.

Tamperelainen Virginia Mattila, 75, oli viisivuotias, kun Britannian kuningas Yrjö XI kuoli. Hänellä on hetkestä selkeä muistikuva. ”Äitini naapuri tuli kyynelsilmin sisään: The King is dead! (Kuningas on kuollut!)” hän huusi.

Eläkkeellä oleva kielenkääntäjä muistaa kuitenkin tarkemmin Elisabet II:n kruunajaiset. Hänen isoisänsä hankki hetkeä varten television. Kaikki kodin tuolit haalittiin sen eteen, kun väki kokoontui seuraamaan tapahtumia mustavalkokuvan välityksellä. Päivä oli vapaa koulusta. Edellisenä päivänä kaikki koulun oppilaat olivat saaneet muovisen mukin, jonka kyljessä komeilivat kirjaimet E ja R. Elisabet Regina. Muki oli täynnä karamelleja.

Vuonna 1969 Suomeen muuttanut Mattila kasvoi ensimmäiset vuotensa kaukana Lontoosta Pohjois-Englannissa. Sielläkin omakotitalojen kadunpuoleisen oleskeluhuoneen ikkunat koristeltiin juhlateemaan. Käpyjä ja valkoisia hevosia. Myöhemmin Mattila muistaa saaneensa sairastaessaan viihdykkeekseen palapelejä, joita komistivat nuoren kuningatarperheen kuvat.

Kuningattaren puhe

Kun torstainen uutinen kuningatar Elisabet II:n kuolemasta saavutti Mattilan, hän istui kotisohvallaan seuraamassa BBC:n suoraa lähetystä. Jälkikäteen hän on jutellut samaa ohjelmaa seuranneen ystävättärensä kanssa, että heidän olisi pitänyt oivaltaa jo aiemmista kuvista kuningattaren kuolleen.

Mattila kertoo, kuinka ruudussa näkyi musta Land Rover, jota ajoi itse prinssi William. Mukana kyydissä näytti olevan muuta kuningasperhettä. Kuningattarelle hyvin läheisen kreivitär Sophien kasvot olivat erittäin järkyttyneen näköiset. "Olisi pitänyt hoksata, että kuolema oli jo tapahtunut.”

Ainoan kerran Mattilan ääni sortuu, kun hän kuvaa kuningattaren merkitystä itselleen. Kun maailma kohtasi koronan, kuningatar piti kansalle puheen. Se kosketti Mattilaa vahvasti. ”Hänen Majesteettinsa kehotti meitä tekemään asioita, joista voisimme sanoa myöhemmin, että teimme oikein.” Kuningattaren puheen innoittamana Mattila alkoi valmistaa ruokaa työssä käyvälle miniälleen. ”Sanoin ’Yes Mam’, ja aloin kokata.”

Virginia Mattilan mukaan edesmennyt kuningatar Elisabet II ei koskaan perunut töitään. Siksi Mattilakin sanoo noudattavansa korkeaa työmoraalia.

Victorian sotilas

Mattila kiteyttää kuningattaren arvovallan näin: ”Hänen mahtinsa oli mitätön, mutta vaikutusvaltansa mahtava.”

Nyt Mattila kokee, että systeemi on ehkä kokenut romahduksen ja vähän horjuu, mutta se jatkaa oloaan. On kuninkaan aika. ”Systeemi jatkuu ja jatkukoon se tosi kauan”, hän viittaa monarkiaan.

Mattila epäilee, että tasavaltalaiset eivät aivan ymmärrä, mitä kuninkaalliset merkitsevät briteille. ”Edesmennyt isoisäni oli sotilas. Hän sanoi aina olevansa nimenomaan kuningatar Victorian sotilas.”

Eläköön kuningas!

Kuningatar Elisabet II ei Mattilan mukaan koskaan perunut töitään. Siksi Mattilakin noudattaa korkeaa työmoraalia, eikä helpolla peru omia tehtäviään.

Mattila korostaa, että kuninkaalliset eivät ole kuin sukulaisia tai julkkiksia, kuten vaikka Kardashianit. Mattila ei siis halua pohdiskella, keitä kuningattaren vierellä oli, tai millaisia olivat hänen viimeiset hetkensä. Ne ovat yksityisasioita.

Myöskään kuninkaan kykyjä hoitaa tehtäväänsä Mattila ei suostu arvioimaan mitenkään. ”Minä hyväksyn, että näin on. Minua ei askarruta, onko hän hyvä vai ei. Hän tekee työnsä. Hän on kuningas.”

Mattilan kaikesta puheesta kaikuukin suuri kunnioitus monarkiaa kohtaan. ”Long live the King! (Kauan eläköön Kuningas!)”