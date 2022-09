Emma Davies, 27, ei enää saanut unta suru-uutisen jälkeen: ”Kuningattarella oli ikää, mutta en silti odottanut, että nyt se oikeasti tapahtuisi”

Daviesista oli kaunista, että kuningatar Elisabet II sai viettää viimeiset hetkensä rakkaassa Balmoralin linnassaan.

Emma Davies on seurannut koko ikänsä kuninkaallisten elämää. Kuningattaren poismeno vei häneltä yöunet. Vaikka kuningatar oli jo iäkäs, hän oli aina aiemmin toipunut huonoista hetkistä takaisin töihin.

Perjantai-iltana Emma Davies, 27, aikoo juoda kupin teetä, syödä varta vasten leipomiaan skonsseja ja sytyttää kynttilän. Se on tamperelais­lähtöisen kuninkaallisfanin tapa kunnioittaa edesmennyttä kuningatar Elisabetia. ”Istun hetken hiljaa ja mietin hänen hienoa elämäänsä. Se on minun pieni muistohetkeni”, Davies sanoo.

Aamulehti julkaisi vuonna 2011 Daviesin haastattelun, jossa hän kertoi innokkaasta suhteestaan kuninkaallisten elämän seuraamiseen. ”Meillä on ollut kaksikielinen perhe, jossa ovat olleet läsnä molemmat kulttuurit, englantilainen ja suomalainen.”

Emma Davies on eläytynyt vuosien varrella niin kuninkaallisiin häihin kuin vaikka kuningattaren juhlavuosien tapahtumiin. ”Platinajuhlavuoden tapahtumista nousi aivan erityisesti mieleen, kuinka upeita saavutuksia kuningatar on saanut aikaan.”

Davies on sukujuuriltaan englantilainen. Hänen isoäitinsä muutti aikoinaan Suomesta Englantiin au pairiksi, rakastui ja jäi maahan asumaan. Hänen poikansa, Daviesin isä, taas tuli etsimään sukujuuriaan 28-vuotiaana Suomeen, tapasi Emman äidin, joka opetti suomea – ja rakastui. Daviesin isä opettaa nykyään englantia Tampereen lyseon lukiossa, jossa Emman äiti on äidinkielen­opettajana. Davies asuu nyt Uppsalassa Ruotsissa, jossa hän työskentelee mikrobiologina. Tampereelta hän muutti opiskelujen takia vuonna 2014.

Davies kuuli suru-uutisen kuningattaren kuolemasta avopuolisoltaan kotona juuri ennen nukkumaanmenoa. Sen jälkeen uni ei tullut. ”Olin kyllä todella surullinen.” Kuningatar oli ollut jo monta kertaa aiemmin huonovointinen, mutta toipunut aina jo seuraavana päivänä takaisin töihin. ”Olihan se siksi shokki. Hänellä oli ikää, mutta en minä silti odottanut, että nyt se oikeasti tapahtuisi.”

Rakkaassa linnassa

Davies alkoi välittömästi seurata kansainvälisiä tiedotusvälineitä. Samoja, joista hän on lukenut juttuja kuninkaallisista läpi elämänsä. ”Tosi kaunista, että hän sai olla viimeiset hetkensä rakkaassa Balmoralin linnassa. Hän sai nukkua pois rauhassa. Prinssi Charles ja prinsessa Anne olivat hänen vierellään. En voi itse kuvitella parempaa tapaa”, Davies sanoo.

Elämänsä aikana kuningatar on edustanut Daviesille aina modernia edelläkävijää. ”Varsinkin näin naisena. Minusta on ollut upeaa seurata hänen elämäänsä ja hän on monella tapaa upea esikuva.”

Ja vaikka monarkia itsessään ei kenties ole maailman modernein järjestelmä, on kuningatar Daviesin mielestä kyennyt uudistamaan sitä valtakautensa aikana. Kuningatar halusi olla aina perillä kaikesta vielä yli yhdeksänkymppisenäkin.

”Hän nousi valtaan jo minua nuorempana, 25-vuotiaana. Siitä eteenpäin joka ikinen päivä 70 vuoden ajan, hän on hoitanut työnsä. Hän jatkoi, vaikka olisi jo pitkän aikaa sitten voinut luovuttaa Charlesille vallan.” Davies on varma, että koko Iso-Britannia arvostaa sitä, kuinka kuningatar omisti koko elämänsä palvellakseen maata.

Arvokas olemus

Kuningattaren olemus on Daviesin mukaan ollut aina arvokas, terävä ja oikeudenmukainen. ”Kaiken kaikkiaan hän on tosi inspiroiva, ja minun on pakko arvostaa hänen uraansa hallitsijana.”

Ulkopuolelta katsoen on myös vaikuttanut, että kuningatar on myös hyvä äiti, isoäiti ja isoisoäiti vaativan työnsä ohessa. ”On ollut tosi liikuttavaa nähdä, miten hän hoiti myös perhe-elämän. Ihailtavaa, miten hän piti kaikki langat käsissään niin pitkään.”

Kuninkaallisten elämän seuraaminen eri välineistä on ollut Daviesista aina kiinnostavaa.

”Ehkä sen takia, että meillä ei Suomessa ole kuningasperhettä. Monarkia on tuntunut hienolta ja ehkä hieman vanhanaikaiselta, mutta tosi arvokkaalta perinteeltä. Ei tule mieleen ketään muuta henkilöä, joka olisi ollut niin merkittävässä roolissa minun, vanhempieni ja isovanhempieni elämän ajan kuin kuningatar Elisabet II.”