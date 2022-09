Main ContentPlaceholder

Kun lapsiperhe kokee jotain järkyttävää Taysissa, paikalle saapuu Taru Varpenius – Joskus menetys on käsittämättömän suuri: ”Silloin olen vain tukena ja läsnä”

Taysin lastenosastojen pitkäaikainen sairaalapastori on auttanut lapsia, nuoria ja vanhempia läpi ilojen ja surujen. Hän on kannatellut satoja tamperelaisperheitä pelon pitkinä tunteina ja nähnyt, kuinka monien vanhempien arvot muuttuvat, kun lapsen vaikea sairaus myllertää arjen. Yksi lapsen tärkeä hetki on sairaalassakin pyhä.

Taru Varpenius tietää, mitä merkitsee, kun perheen tutun arjen keskelle saapuu tunkeilija, vakava sairaus. Hän kehottaa myös kanssaihmisiä kysymään, miten perheessä voidaan, miten he jaksavat ja voisiko heille olla jotenkin avuksi. Naapuri voi esimerkiksi tarjoutua käymään kaupassa tai laittamaan ruokaa.

Aamulehti Vähän ennen lounasaikaa Tampereen yliopistollisen sairaalan aulan tunnelma on tyyni, lähes harras. Ihmiset kulkevat eri väreillä merkittyjä reittejä pitkin. Joku istuu ja tuijottaa eteensä. Jossain jutellaan hiljaisella äänellä. Halataan. Joku odottaa taksia. Vapaaehtoiset ohjaavat eksyneitä oikeaan suuntaan.