Rocklaulaja, säveltäjä ja sanoittaja Kimmo Blom on kuollut.

Aamulehti

Laulaja Kimmo Blom on kuollut 52-vuotiaana. Muusikko tunnettiin muun muassa Raskasta joulua -konserteista. Blom esiintyi vuodesta 2011 lähtien Freddie Mercuryn roolissa Musiikkiteatteri Palatsin Queen-musikaaleissa Show must go on ja Champions.

Blomin kuolemasta tiedotettiin hänen omalla Facebook-sivullaan. Blom sairasti syöpää kuolemaansa saakka. Hänellä diagnosoitiin sidekalvon melanooma vuonna 2015.