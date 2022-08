”Bilemuija” Katri Ylinen, 31, paiski töitä, juhli lujaa ja tajusi hiljalleen olevansa alkoholisti – Lopettamisen jälkeen koitti ihmeellinen olotila

Katri Ylinen on korkeasti koulutettu, töilleen omistautunut nuori nainen. Vielä muutama vuosi sitten hän piti itseään ”bilemuijana”, joka säkenöi, kesti viinaa ja sai nopeasti juhlat pystyyn. Harva näki juomisen varjopuolia. Itsemurha-ajatukset veivät Ylisen psykiatriseen päivystykseen. Kun hän viimein lopetti, seurasi pinkiksi pilveksi kutsuttu ihmeellinen olo.

Tilaajille

Aamulehti

”Olen alkoholisti.”

Katri Ylisen, 31, on vaikea kakistaa näitä sanoja suustaan. Hän on korkeasti koulutettu viestintäalan yrittäjä ja nuori nainen, jolla on lakatut kynnet. Siis jotain ihan muuta kuin mielikuva alkoholistista. Alkoholistihan ryyppää työnsä, talonsa ja perheensä. Alkoholisti on syrjäytynyt häiskä, joka nuokkuu viinapullo kädessä puistossa.