Ministeri Honkonen ehdottaa Vesa-Matti Loirille valtiollisia hautajaisia

Valtioneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää valtiollisten hautajaisten järjestämisestä henkilöille, joilla on erityistä kansallista merkitystä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) ehdottaa laulaja, näyttelijä Vesa-Matti Loirille valtiollisia hautajaisia, Honkonen kertoo tiedotteessaan.

Loiri kuoli pitkäaikaiseen sairauteen viime keskiviikkona 10. elokuuta.

”Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan suurimpia taiteilijoita, joka on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Valtiolliset hautajaiset olisivat Suomen yhteinen kunnianosoitus ja kiitos poikkeuksellisesta elämäntyöstä kulttuurimme kentällä”, Honkonen toteaa tiedotteessa.

Honkonen on kuullut asiassa myös Loirin omaisia.

Päätös valtiollisten hautajaisten järjestämisestä voi tapahtua valtioneuvoston kanslian esittelystä valtioneuvostolle.

Valtioneuvoston kanslian verkkosivujen mukaan valtiolliset hautajaiset kustannetaan valtion varoista nykyään ainoastaan presidentille. Poikkeustapauksissa valtioneuvosto voi kuitenkin päättää niiden järjestämisestä esimerkiksi henkilöille, joilla on ”erityistä kansallista merkitystä”.

Käytäntö on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1989. Viimeksi valtiolliset hautajaiset on järjestetty taiteilijalle vuonna 1992. Tuolloin ne järjestettiin kirjailija Väinö Linnalle. Presidenttien lisäksi valtiollisia hautajaisia on järjestetty käytännön muuttumisen jälkeen muun muassa entisille pääministereille.