Tamperelaismies aikoo pyöräillä kaikki Suomen maakunnat ympäri sorateitä pitkin – Urakka alkoi Pirkanmaalta, jossa hän teki yllättävän huomion: ”Maaseutu ei ole tyhjä”

Markku Korhoselle pyörä on aina ollut väline seikkailuihin. Nyt hän haluaa selvittää, missä on Suomen parhaat soratiet. Kilometreillä ja wattilukemilla ei ole väliä, vain seikkailulla on. ”Haluan samalla tavoittaa kuvan jokaisen maakunnan persoonallisuudesta ja hengestä.”

Markku Korhonen syntyi porvoolaiseen betonilähiöön, mutta lapsuus ja nuoruus vietettiin päinvastaisessa miljöössä Pohjois-Karjalan metsissä. Tampereella mies on nyt asunut kuusitoista vuotta.

Aamulehti Tamperelaisen Markku Korhosen uran hienoin työpäivä on ollut vuonna 2014, kun hänen velkasaneeraukseen hakeutunut entinen yrityksensä oli oikeuskäsittelyssä konkurssihaasteen vuoksi. Vastapuolella oli takanaan kaupallinen intressi, monta juristia ja paljon resursseja, mutta Korhosen porukka rimpuili.