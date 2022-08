Suunnistusharrastuksessa on jonkin verran niin sanottuja seuraharjoituksia, mutta myös omatoimisia treenejä on hyvä tehdä. Varsinkin kesäaikana melkein joka viikonloppu menee kisoissa. ”Suunnistuksen harrastaminen ei edellytä huippujuoksijan kuntoa, vaan kärkisuunnistajatkin kävelevät välillä. Suunnistus on myös loistava luonnossa liikkumisen muoto.”