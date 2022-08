Pesäpallo on palkkahallinnon asiantuntijana työskentelevälle Heli Tuomiselle täydellinen vastapaino työlle. Hän harrastaa lajia nokialaisessa harrastejoukkueessa.

Heli Tuominen viihtyy niin ulko- kuin sisävuorossakin. Ulkokentällä pari aiempaa kesää menivät siepparina, mutta tänä kesänä rooli on ollut kakkosvahti. ”Lyöjänä haluaisin usein olla kärkipäässä, koska siinä on vähemmän suorituspaineita kuin vaikka ajolähtötilanteessa. Näpyt onnistuvat aika hyvin!”

”Tarpeeks kun hosuu, niin joskus osuu.” Nokialaisen naisten harrastepesäpallojoukkue LadyPesiksen pelipaidoissa on slogan, joka nostaa hymyn myös paitojen käyttäjien huulille. Heli Tuominen myöntää, että joukkueen iskulause pitää myös täysin paikkansa.

”Se tunne, kun saa kopin tai mailan varressa aikaan ratkaisevan lyönnin, on mahtava! On oikeasti hienoa löytää oma juttunsa aikuisena. Olen myös superonnellinen, että meillä on juuri nämä naiset. Tämä on minulle paljon enemmän kuin pesistä.”

Pesäpallo jakaa lajina voimakkaasti mielipiteitä: osa ei kouluvuosien jälkeen halua edes puhua koko lajista, kun taas osalle jää kipinä päälle. Tuominen kuuluu jälkimmäiseen porukkaan. Koululiikuntatunneilla pesäpallo oli yksi hänen suosikeistaan, ja Tuominen toteaakin jälkiviisaasti, että olisi voinut aloittaa lajin harrastamisen jo tuolloin, jos olisi ollut kaveri ja sopiva porukka.

”En sitten kuitenkaan kauhean aktiivisesti etsinyt mitään joukkuetta. Kun koulu loppui ja elämä alkoi, niin se ajatus sitten jäi.”

Kuka? Heli Tuominen 38-vuotias palkkahallinnon asiantuntija. Asuu Nokialla. Perheeseen kuuluvat puoliso ja kaksi lasta. Harrastaa pesäpalloa, padelia ja lukemista.

Lapset eivät innostuneet

Pesisinto oli kuitenkin jäänyt mieleen kytemään. Tuominen ilmoitti kaksi lastaan paikalliseen pesiskouluun vuonna 2019 ja naurahtaa, että taisi itse olla kolmikosta innokkaimpana lajin äärellä. Onneksi oli, sillä kahden muun äidin kanssa tuli puheeksi, että löytyisikö Nokialta myös naisten harrastejoukkuetta.

”Pesäpallokoulun vetäjä kuuli keskustelumme ja pisti sanaa kiertämään. Tässä sitä nyt ollaan kolmatta kesää harrastamassa.”

Harrastavatko lapset edelleen pesäpalloa?

”Eivät. Oli kuulemma kauheinta ikinä. Mutta ei se mitään, he ovat löytäneet myöhemmin omien lajiensa ääreen, samoin minä!”

Aina jaksaa ja haluaa lähteä

Tuominen sanoo haluavansa harrastaa vakavissaan, mutta ei liian tosissaan. Pesisjoukkueen treeneissä nauru raikaa, ja Tuominen kehuukin LadyPesis-joukkueen fiilistä mahtavaksi.

”Kertaakaan ei ole tullut sellainen olo, että voi ei, kun pitää lähteä, ei millään jaksaisi. Aina jaksaa ja haluaa lähteä! Treenien jälkeen on ihan voittajafiilis. Tässä on syttynyt rakkaus lajia kohtaan.”

Tuominen kävi ennen pesäpallomaailmaan sukeltamista kokeilemassa muun muassa sählyä. ”En ole yksin harrastaja. Tässäkin lajissa parasta on tämä upea joukkue!”

Tuominen kertoo, miten harrastamisen alkuun pääsee. ”Kukaan ei tule sinua kotoa hakemaan. Täytyy vaan mennä paikalle, jos on yhtään kipinää tai mielenkiintoa. Voi myös helpottaa, jos kaveri lähtee mukaan”, Tuominen neuvoo.

Pesäpallossa Tuomista kiehtovat lajin monipuolisuus ja mahdollisuus kehittyä jatkuvasti. Pesiksessä ei tarvitse olla valmiiksi teräskunnossa, rautainen heittäjä tai lyöjäkuningatar. Tuominen kävi omaa harrastusta etsiessään muun muassa sählyn parissa, mutta ei oikein lämmennyt lajille. Myöskään ryhmätanssit eivät houkuttaneet. Yksi edellytys omalle harrastukselle kuitenkin oli.

”Halusin joukkuelajin pariin. En ole yksin harrastaja.”

Nokialaisella LadyPesis-joukkueella on harjoituksia kaksi kertaa viikossa. Heli Tuominen sanoo, että lajissa vaikeinta on sääntöjen muistaminen. ”Ensinnäkin se, että pelinjohtajan viuhkan ja merkin ylipäätään näkee ulkokentälle asti, on välillä ongelmallista. Myös se, että missä olen ja koska, ja mitä teen missäkin pelitilanteessa vaatii paljon keskittymistä.”

Omaa aikaa ja täydellinen vastapaino

Oman harrastuksen löytyminen aikuisiällä on ollut palkitsevaa. Pesäpalloa eivät Tuomisen perheessä harrasta muut.

”Tämä on minun omaa aikaani. Saan olla ulkona ja liikkua, olla osa mahtavaa porukkaa, jolla on ihan omat jutut, joille räkänauraa täällä treeneissä.”

Pesis on Tuomiselle täydellinen vastapaino myös työasioilla. Palkkahallinnon asiantuntijan työ on stressaavaa, mutta kaikki työ- ja kotiasiatkin putoavat mielestä ensimmäisestä pallonheitosta.

”En laske täällä edes joukkueen juoksuja!”

LadyPesiksen pelipaidoissa on iskulause, joka nostaa hymyn huulille. Heli Tuomisen sukunimikin on persoonallisesti murteelle taivutettu.

