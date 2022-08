Ystävän yllättävä kysymys sai tamperelaisen Eetu ”Epi” Karhusen vaihtamaan elämänsä suunnan – Nyt hän on onnellisempi kuin koskaan, vaikka uutta alkua on varjostanut suuri huoli omasta lapsesta

Eetu ”Epi” Karhunen jätti työnsä paperityöntekijänä ja lähti opiskelemaan alaa, josta hänellä itselläänkin oli vääriä luuloja. Hän on huomannut, että osteopaatin luokse hakeudutaan nykyisin stressin, ahdistuneisuuden, univaikeuksien ja masennuksen takia – ja vasta sitten, kun mikään muu ei enää auta.

Eetu Karhusella on käytössään älykello, joka näyttää työpäivän aikana hämmästyttäviä tietoja. ”Vaikka työ on raskasta niin henkisesti kuin fyysisestikin, kellon mukaan nukun, kun hoidan potilasta pehmeillä tekniikoilla. Minunkin kehoni rentoutuu ja hoito vaikuttaa itseenikin todella syvälle.”

”Onko tämä sinun unelmahommasi?”

Työkaverin kysymys herättää Takon yövuorossa olevan Eetu ”Epi” Karhusen ajattelemaan elämää ja tulevaisuutta. Vuosi on 2014 ja Karhunen neljännen sukupolven paperityöntekijä. Tako on ollut itsestäänselvyys ja tehdas ruokkinut Karhusen perheen – sinne vaan on menty.