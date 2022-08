Tamperelainen Paula Laatikainen harrastaa teatterissa käymistä – Nyt hän paljastaa, mistä esityksestä käveli väliajalla pois ja mikä näytös aiheuttaa kylmiä väreitä vuosikymmentenkin jälkeen

Paula Laatikaisella on kolme lasta ja kahdeksan lastenlasta. Laatikainen on käynyt ahkerasti teatterissa myös koko jälkipolven kanssa. ”Teatteripäivät olivat aina sellaisia juhlahetkiä, joihin kuului pukeutuminen ja tarjoilujen varaaminen. Omat lapset ovat jälkeenpäin kiittäneet siitä, että veimme heitä teatteriin. Nyt he vievät omia muksujaan sinne. Ei lastennäytelmiä paljoa ollut, mutta Lintu sininen, Fedja-setä, kissa ja koira ainakin on nähty. Ja Saituri kolmen vuoden välein.”