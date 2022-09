Ylöjärveläisen talliyrittäjän Veera Ahlgrénin ei pitänyt kirjoittaa hevosmaailmasta, mutta hänen Facebook-tarinansa tallilta hurmasivat kustantamon väen

Huumori kantaa Veera Ahlgrénia paitsi tallityössä myös kirjoittajana. Hänen Ihaamaa-tallillaan asiakkaatkin saavat tehdä sallivassa ilmapiirissä kaikkea muuta kuin vakavahenkistä ratsastusurheilua.

Ihaamaa ei ole perinteinen ratsastuskoulu, vaikka siellä tarjotaankin jonkin verran ratsastustunteja pienille lapsille. Veera Ahlgrénin mukaan monipuolinen toimenkuva on kiva asia paitsi hevosille myös yrittäjälle itselleen.

Aamulehti

Karhen kylässä Ylöjärvellä asuvan Veera Ahlgrénin pihaan pääsee tuskin kukaan huomaamatta. Ennen kuin saapuja ehtii heilauttaa jalkansa autosta hiekkapäällysteiselle pihatielle asti, sylissä on jo mustavalkoisen koiran kuono.

Vastaanottaja on joko 13-vuotias Unto tai sitä vähän vaaleampi ja kymmenen vuotta nuorempi Yuha. Sekarotuiset, pienen vasikan kokoiset koirat nojailevat luottavaisina vieraisiin ja pitävät huolen, ettei yksikään mahdollinen rapsutus jää saamatta.

Ahlgrén kertoo Unton olevan puolikuuro, tilanteen vaatiessa täyskuuro. Käskyt ja ohjeet menevät pappakoiralta enimmäkseen ohi korvien, mutta herkkupussin rasahduksen se kuulee kauas. Yuha puolestaan on pentumainen ”mammanpoika”, joka ei päästä Ahlgrénia mielellään pitkäksi aikaa näkyvistään ja hakeutuu tilaisuuden tullen hänen jalkojensa väliin paijattavaksi.

Koirista paistaa kauas, että niitä on pidetty hyvänä. Samoin Ahlgrénin työkavereista, Ihaamaa-tallin neljästätoista kaviollisesta asukista. Harvaa eläintä tarvitsee maanitella luokse, kun Ahlgrén pysähtyy hevos- ja poniaitausten laidalle kivenheiton päässä kotipihastaan.

Häkkinsä reunalta löytyvät äkkiä myös vuohet Cara ja Pacsu. Niistä on tullut seurallisia ja kesyjä Ahlgrénin ruokittua niitä pikkukileinä tuttipullosta.

”Niitä pystyisi periaatteessa pitämään irtikin ihan hyvin, elleivät ne aiheuttaisi niin paljon tuhoa ja hämmennystä joka paikassa”, Ahlgrén toteaa.

Vuohien häkissä sateensuojana ja virikkeenä on Ahlgrénin teini-ikäisten tyttärien vanha leikkimökki – tai se, mitä siitä on jäljellä. Vuohet ovat syöneet esimerkiksi tapetit ja maistelleet sitä sun tätä Ahlgrénin isän mansardikattoisesta luomuksesta.

”Vuohet syövät kaiken, siis ihan kaiken. Kitkin viime kesänä pellolta tosi piikikkäitä ohdakkeentaimia. Vuohet söivät nekin. Ne eivät ilmeisesti maista mitään eikä niiden suussa ole tuntoaistia.”

Seniori-ikäiseltä Untolta jäävät omistajan kutsuhuudot kuulematta, jos sen mielessä on muita koiruuksia. Sekarotuinen koira tykkää kerätä kiviä ja tuoda niitä ihmisille heiteltäviksi. Välillä sisätiloihin tullessaan Unto unohtaa jättää kivensä pihalle. Ahlgrén on kerännyt sisälle kantautuneita kiviä jo pitkään peltilaatikkoon, ja hän suunnittelee kokoavansa niistä aikanaan Untolle muistomonumentin.

Yuha-koiralla on Ahlgrénin mukaan taipumus päätyä melkein kaikkiin Ihaamaassa otettuihin kuviin. ”Yllättäen mustavalkoinen pää ilmestyy näkyviin, vaikka kuvaisin vain Facebookiin jotain tyylillä myydään satula.”

Tallin pihassa on aitaus kahdelle vuohelle. Seuralliset vuohet ovat pääasiassa Ahlgrénin perheen lemmikkejä, mutta niitä on hyödynnetty myös Ihaamaan palveluissa, kuten esimerkiksi Amazing Vuohi Race -nimisissä polttariohjelmanumeroissa, joissa eläimiä ohjataan tehtäväradan läpi.

Työkavereina ajatustenlukijoita

Yhdellä hevoslaitumella, jota Ahlgrén esittelee valokuvia varten, vastaan saapuu kolme tummaa lämminveristä hevosta.

Niistä kaksi nuorempaa – kesähoidokki Lilli ja ravuriksi vielä joskus valmennettava Eppu – kiehnää Ahglrénin ympärillä niin kauan, kun hän viipyy sähköaitauksen sisällä. Varttuneempi tamma Pulssi noteeraa kyllä saapujan, mutta painuu pian omiin oloihinsa.

”Tuo on minun sielunkumppanini”, Ahlgrén osoittaa Pulssia.

”Se on tämän Epun äiti ja ollut minulla reilut kymmenen vuotta.”

Hieman varautuneesta perusolemuksestaan huolimatta Pulssi on Ihaamaan luottotekijä hevosavusteisessa toiminnassa. Ahlgrén kertoo sen kohtaavan hienovaraisesti esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, joita hevonen saattaa aluksi jännittää.

”Pulssin kanssa on tehty hevosavusteista toimintaa ihan siten, että minä olen vain tökännyt ihmisen sen kanssa samaan karsinaan ja pannut oven kiinni. Toki olen jäänyt siihen ulkopuolelle katsomaan, miten tutustuminen etenee, mutta yleensä ne ovat olleet ihmisille tosi voimakkaita kokemuksia, kun hevonen osaa ottaa sen kontaktin niin hienosti.”

Hevosavusteinen toiminta on vain yksi osa Ihaamaan palveluvalikoimaa. Hevostallin asiakkaina on monenikäistä väkeä alle kouluikäisistä aikuisten polttari- ja työporukoihin.

Kuka? Veera Ahlgrén Syntynyt: Vuonna 1978 Simpeleellä. Asuu: Ylöjärven Karhella tyttäriensä Kertun ja Maijan kanssa. Ammatti: Yrittäjä. Tarjoaa Ihaamaa-tallin kautta muun muassa hevoskerhotoimintaa ja ratsastusta lapsille, hevosavusteista toimintaa erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille sekä talutusratsastusta yleisötapahtumiin. Kirjoittaa kolumneja ja blogeja sekä kaunokirjallisuutta. Romaanit: Kottikärrykaruselli (2022), Ei muisteta pahalla (2018) ja Avioliittosimulaattori (2013). Tunnetaan kirjailijana entisellä sukunimellään Nieminen. Oho: Tekee sivutoimisesti energiahoitoja.

Ahlgrénin kertoessa tallinsa palveluista vaikuttaa siltä, että yrittäjä keksisi eläintensä kanssa mielekästä tekemistä kelle tahansa, mutta yhden rajauksen hän on kuitenkin tehnyt valikoimaansa: tavoitteellisinta, kilpaurheiluun tähtäävää ratsastuskoulutoimintaa pitää etsiä jostain muualta.

"Meillä ei ole niinkään se urheilu tai minkäänlainen suorittaminen keskiössä, vaan enemmänkin oleminen”, Ahlgrén kuvaa.

Siksi esimerkiksi Ihaamaan hevoskerhoissa ja -leireillä pääroolissa on kaikenlainen muu hevosten ja ponien kanssa touhuaminen kuin ratsastaminen: esimerkiksi eläinten käsittely ja hoito.

”Ylipäänsä tallin toiminnassa ja ilmapiirissä ajatuksena on, että siellä olisi kaikilla mukavaa ja kaikki tulisivat oikeasti kuulluiksi ja kohdatuiksi. Etenkin siinä hevosavusteisessa toiminnassa hevonen on vain jotenkin niin voimakas eläin, ja kun sen läsnäoloon yhdistää sen, että ihminen tulee yksilöllisesti nähdyksi, se on aika eheyttävä kokemus.”

Ahlgrén kertoo asiakaskohtaamisistaan hellään sävyyn. Niiden onnistumisesta hän jakaa kiitosta kuitenkin vain työkavereilleen.

”Minulla on kauhean kilttejä poneja ja hevosia, ja niiden kanssa pystyy tekemään tosi paljon sellaisia juttuja, joissa varsinkin nuo erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset pystyvät jollain tavalla ylittämään itsensä. Minusta tuntuu, että työkaverini ovat oikeasti vähän ajatustenlukijoitakin. Nehän eivät juurikaan ryttyile niille erityisasiakkaille vaan jotenkin lukevat sen tilanteen niin, että okei, nyt ollaankin sitten superkivana.”

Ahlgrénin tallin asukeista osa on hänen ratsastusta harrastavien tyttäriensä kilpahevosia, osa asiakaskäytössä olevia entisiä kilparatsuja ja osa Ihaamaan toisen ohjaajan omia hevosia. Yrittäjän mukaan suhde eläimiin kehittyy usein sitä syvemmäksi, mitä pidempään niiden kanssa on ollut tekemisissä.

Unto ja Yuha käyvät mielellään tervehtimässä heppakerholaisia. Ahlgrénia lapsiasiakkaat muistuttavat siitä, miten hänelle itselleen arkiset toimet eläinten kanssa voivat olla jollekin muulle merkityksellisiä. ”Esimerkiksi se, että pääsee putsaamaan ponilta kavioita, on jonkun mielestä ihan sairaan hienoa. Siitä tulee kiva olo, että pystyy tarjoamaan jollekin mahdollisuuden tehdä jotain, mihin itse on jo täysin kyllästynyt.”

Laskelmoimatonta tarinointia

Ahlgrén on ollut toiminimiyrittäjä parisenkymmentä vuotta ja pyörittänyt nykymuotoista Ihaamaata noin kuuden vuoden ajan. Tallityön ohessa hän myös kirjoittaa.

Ahlgrénin, kirjailijanimeltään Niemisen, kolmas romaani Kottikärrykaruselli julkaistiin heinäkuussa. Omaksi yllätyksekseen hän on saanut kirjan takia vastata moniin lukijoiden yhteydenottoihin ja toimittajien haastattelupyyntöihin.

”Kuvittelin, että se menisi aika vähin äänin tuossa vain, mutta se onkin kiinnostanut yllättävän paljon ja tietysti hevospiireissä ehkä vielä enemmän kuin muissa. Tuttavapiirissäni on aika paljon hevosihmisiä, jotka ovat rientäneet lukemaan sen ensimmäisinä”, Ahlgrén sanoo.

Hevosväki ei kuitenkaan ollut Ahlgrénille mikään tavoiteyleisö hänen kirjoittaessaan humoristista teostaan, vaikka se sijoittuukin hevosmaailmaan. Eikä tuttuun viitekehykseen sijoittuva tarina ollut häneltä muutenkaan mikään laskelmoinnin tulos. Päinvastoin.

”Se tuli kustantamon toiveesta. Paljon aikaisemmin meillä oli ollut puhetta, että tämä ei olisi ehkä paras mahdollinen viitekehys kirjoittaa, kun se on liian lähellä omaa elämääni. Kustantamon väkeä on Facebook-kavereinani, ja he ovat ilmeisesti seurailleet sellaista tallilla tapahtuu -sarjaani sitä kautta. Sieltä tuli sitten ehdotus, että voisikohan tuohon rakentaa jotain”, hän kertoo.

”En olisi varmasti itse sitä ehdottanut. Sitten huomasinkin, että tämähän on periaatteessa aika helppoa, koska kaikki hevosalan arkkityypit ovat olemassa. Luulen, että niistä jokaista on Suomessakin varmaan tuhansia, joten hahmojen keksiminen ei ollut vaikeaa.”

Harrastuksena kirjoittaminen

Ahlgrénin romaanit ovat valmistuneet muutaman vuoden välein. Hän kuvaa kirjoitusprosessejaan pitkiksi kirjoitetun tekstin määrään nähden: tarinat tulevat, kun ovat tullakseen, ja yhtä romaania työstäessä ”luovat tauot” voivat olla kuukausienkin mittaisia.

Kirjailijuus vailla jatkuvaa aikataulupainetta sopii talliarkeen, jossa muuttujia riittää. Ahlgrén luonnehtiikin kirjoittamista pikemminkin harrastukseksi kuin työksi.

”Kaikki, mitä saa tehdä sisätiloissa istualtaan on vähän semmoista vapaa-aikaa, kun aika paljon olen ulkona ja pystyssä. Ja tietysti siinä pääsee samalla vähän kuin pakenemaan johonkin toiseen maailmaan, joten se on ihan tehokas harrastus ainakin silloin, kun se sujuu. Ja kun se ei suju, niin sittenhän se on vain hirveää paskaa”, hän nauraa.

Kirjoitustapaansa hän luonnehtii maailman amatöörimäisimmäksi. ”Olipa kerran, ja siitä se sitten lähtee”, hän heittää.

”No joo, saattaa minulla olla jokin hatara ajatus siitä, mitä olen tekemässä, mutta yleensä ei, tai ainakaan se alkuperäinen suunnitelma ei toteudu. Kaikki romaanit ovat syntyneet vähän sillä tavalla, ettei minulla ole ollut alussa aavistustakaan, mitä lopussa tapahtuu, ja hahmojakin tulee sitä mukaan, kun niitä sattuu tulemaan. Siinä voi viihdyttää itseäänkin keksimällä, että hei, tässä voisikin tapahtua nyt tämmöinen juttu.”

Kaikista teoksista, kuten valtaosasta muistakin Ahlgrénin teksteistä, on tullut enemmän tai vähemmän humoristisia. Hän ei kuitenkaan koe kirjoittavansa naurattaakseen.

”Ehkä niin kuin oikeassakin elämässä katsantokantani on sellainen, että kaikelle voi nauraa ja pitäisi pystyä nauramaan, kun ei jaksa itkeäkään.”

”Kyllähän esimerkiksi hevosalakin on semmoinen, kuten varmaan kaikki vähänkään fyysisesti ja henkisesti raskaat alat, että huonosti niillä pärjää ilman huumoria.”