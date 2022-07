Kalle Nyman karkasi 12-vuotiaana sirkuksen matkaan ja pian hänestä tuli suomalaiset hurmannut Tarzan – Suomen viimeinen eläintenkesyttäjä kertoi huiman elämäntarinansa Aamulehdelle Frankfurtissa

Kalle Nyman on pitkän sirkusuransa aikana niin joutunut karhun raatelemaksi kuin pudonnut trapetsilta ja loukkaantunut vakavasti. Kesyttämänsä intialaisen norsun kanssa hän esiintyi ensimmäistä kertaa Tampereella. Lopulta hän joutui ampumaan omat leijonansa 1970-luvulla.

Rintakarvojen alta pilkottaa useampi punainen arpi. Karhu on raadellut Kalle Nymanin rintakehää. Kynsien jäljet muistuttavat sirkuslegendan tarunhohtoisista vuosikymmenistä. Nymanin itse kouluttamansa karhu on myös purrut hänen kättään ja raapaissut pelottavan näköisesti kaulaa. Myös selässä on kynnen raatelujälkiä.