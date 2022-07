Jussi Koskinen on legendaarisen tanssilavan luottomies, joka aikoinaan haettiin kotoaan töihin: ”Ei siinä oikein muuta voinut kuin suostua” – nyt hän kertoo, miksi paikka on hänelle niin tärkeä

Haikan lava Pirkkalassa toimii omakotiyhdistyksen talkoilla, mutta yksi mies on ylitse kaiken – kiinteistönhoitaja Jussi Koskinen. Tanssipaikalla on erityinen sija hänen sydämessään, vaikka hän ei itse edes tanssi

Tilaajille

64-vuotias Jussi Koskinen on niin sanottu vanhan liiton mies, ja asioihin osallistuminen on hänelle itsestäänselvyys. ”Kai monet minut tähän paikkaan yhdistävät, mutta en minä mitään roolia halua ottaa.”

5. heinäkuuta vuonna 1955 Haikan lavalla Pirkkalassa tanssittiin avajaistanssit. Talkoovoimilla rakennettu tanssipaikka oli tunnelmallinen jo tuolloin, mutta sitä se on 67 vuotta myöhemminkin. Tanssijoita ei tällä kertaa paikalla ole, mutta yksi mies on: Jussi Koskinen kilistelee avainnippuaan ja katse kiertää kymmenkulmaista tanssilavaa, aivan kuin tarkastellen, että kaikki on sijoillaan.