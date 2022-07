Soili Sipilä, 38, eli lapsuutensa pelon vallassa ja itseään voimakkaasti häveten – sitten hän repäisi itsensä irti entisestä ja nyt hän vihdoin uskaltaa tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa

Soili Sipilä kuvailee lapsuuttaan ja nuoruuttaan herätysliikkeen mukana jonkun muun käsikirjoittamaksi elämäksi. Sipilän strategia selvitä tuosta ajasta oli olla mahdollisimman näkymätön. ”Se ei ollut minun elämäni, mutta minä elin sitä.”

Mistä alkaisin nyt tämän kertomuksen vanhan totuuden?

Tietysti. Kaikista maailman kappaleista ensimmäinen Soili Sipilän lempääläläisen Kahvila Siirin pianolla soittama on Love Story -elokuvan tunnetuin kappale (Where do I begin). Vuoden 2017 toukokuussa Sipilä huomaa kahvilla ollessaan Siirin salongissa valtavan kauniin valkoisen pianon, mutta ei vielä ensimmäisellä kerralla uskalla koskettimien äärelle. Toisella kertaa Sipilä kävelee varovaisesti pianon ääreen mukanaan tuomansa nuottikirja ja alkaa soittaa Rakkaustarinaa.