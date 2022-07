Kun ihminen katoaa, Suvi ja Sini Pyyvaaran puhelin kilahtaa – Vapepan vapaaehtoiset kertovat nyt, voiko etsijä pelätä pahinta ja jäävätkö etsittävät henkilöt mieleen

Sini Pyyvaara kertoo, että etsintätehtävien määrä on kiinni myös siitä miten hyvin resurssia muistetaan käyttää. ”Toki ainahan se on vain ”hyvä asia” että etsintöjä ei ole.” Suvi Pyyvaara (oik) täydentää vierestä, ettei häntä ainakaan ole kertaakaan harmittanut kääntyä takaisin kotiin kun matkalla tulee ilmoitus, että etsittävä on löytynyt hyvässä kunnossa nopeasti.