Tamperelainen Jenni Kuhalainen piirtää perhearjesta kuvia, joissa kipeitäkään asioita ei kaihdeta – välillä hän miettii, kehtaako niitä julkaista

Mikä on ihanin asia, jonka voi piirtäjälle sanoa? Jenni Kuhalaisen mielestä se on kommentti siitä, että lopputuloksesta tunnistaa heti, kuka sen on piirtänyt. ”Olen selvästi löytänyt oman tyylini, vaikka en itse koekaan olevani teknisesti mikään mestarikuvittaja. Haluaisin olla parempi värien käytössä, mutta samaan aikaan saan piirtää juuri sellaista, mitä haluan ja kuuluu piirtää, mitään ei tarvitse pakottaa.”