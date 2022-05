Main ContentPlaceholder

Ihmiset | MM-kiekko

”Kaupungin maine paranee entisestään” – kisahuuma on vallannut myös tavalliset tamperelaiset: kävimme kysymässä, miten MM-kisat vaikuttavat heidän elämäänsä

Tampereen keskustassa on nyt melkein mahdotonta liikkua niin, että jääkiekko ei näkyisi jotenkin. Se on tamperelaisten mielestä ihan ok: kaupunkilaiset ovat ottaneet jääkiekon MM-kisat vastaan intoa ja jännitystä täynnä.

Tampereella näkyy sinivalkoista vähän joka puolella. Kaupunki on valmis jääkiekon MM-kisoihin ja niin tuntuvat olevan tamperelaisetkin. ”Ihanaa, että Tampereella tapahtuu jotain näin suurta”, sanoo yrittäjä Sanna Kulmala.