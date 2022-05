Eija Hihnalalla on niin monta lasta, että se on herättänyt hämmennystä kaupan kassajonossa – ”Eikä silloin ollut mukana edes koko porukka”

Jämsäläinen perheenäiti Eija Hihnala on yksi tämän vuoden äitienpäivän kunniamerkin saajista. Äitiys on hänelle sydämen asia. Nyt hän luo itselleen uutta uraa: ”Oli tosi iso juttu, että uskalsin jättää lapset ja lähteä opiskelemaan.”

Tasavallan presidentti on myöntänyt jämsäläiselle perheenäidille Eija Hihnalalle äitienpäiväkunniamerkin. Presidentti jakaa kunniamerkit äitienpäivänä Helsingin Säätytalolla pidettävässä juhlassa. ”Olen erittäin otettu tästä kunniasta”, Hihnala kertoo.

Jämsäläisessä omakotitalossa on aamupäivällä hiljaista. Talon emäntä Eija Hihnala, 46, istahtaa sohvalle kahvikuppi kädessään. Pitkään tällaiset hetket olivat suurperheen äidille harvinaisia. Nyt kun nuorimmainenkin lapsi, kesällä kuusi vuotta täyttävä Aapo, on eskarissa, on talossa päivisin hiljaista.