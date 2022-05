Tietokirjailija Lenita Airisto tulee Tampereelle Hämeenkadun Suomalaiseen kirjakauppaan 19. toukokuuta. Hän esittelee siellä kello 17 uusinta teostaan, Noitanaisen ilosanomaa. ”Samat liksat samasta työstä, lääppimisestä rikos ja naisistakin ykkösluokan matkustajia”, Airisto luettelee vaatimuksiaan.

Aamulehti

1. Onneksi olkoon, Lenita Airisto! Pääset tulemaan Tampereelle. Miltä tämä onnenpotku tuntuu?

”Tulen aina mielelläni Tampereelle. Olen käynyt Tampereella jo lapsena. Ensin kävimme äidin kanssa Lempäälässä kylpylässä, jossa oli rauhoittavia luonnonhoitoja, kylmiä ja kuumia kylpyjä. Elettiin 1940-luvun loppupuolta, ja ihmiset olivat vielä peloissaan. Hoidot rentouttivat pelon aiheuttamaa lihasjännitystä, joka oli pitänyt suomalaisia kuristuksessaan lähes kymmenen vuotta. Kävimme Tampereella ravintolassa, joka sijaitsi korkealla sillan vieressä. Näky korkeuksista oli lumoava: kaikki vanhat tehdasrakennukset ja kivipatsaat, jotka esittivät sekä miehiä että naisia. Muistan, että patsaat olivat mielestäni aika rotevia, sillä sodan jälkeen olimme kaikki kovin laihoja.”

2. Mitä sinulle tulee mieleen Tampereesta?

”Tampere on teollisuuskaupunki ja kenkätehtailija Pertti Palmrothin kaupunki. Hän teki hienoja saappaita. Hieno kaupunki, muuta ei voi sanoa.”

3. Olet esittelemässä Hämeenkadun Suomalaisessa Kirjakaupassa uusinta teostasi, Noitanaisen ilosanomaa. Mikä on kirjan tärkein viesti?

”Kirja tuli ulos maaliskuussa. Haastatteluja antaessani olen tavannut paljon erilaisia naistoimittajia, myös miehiä, mutta lähinnä naisia. Nuorten naisten stressi johtuu eräänlaisesta murroksesta, vallankumouksesta. Se on ollut paljon nopeampi Yhdysvalloissa ja jossakin puolilla Eurooppaa, mutta täällä on pidetty vanhoista kaavoista kiinni. Naiset ovat elämässä ikään kuin kakkosluokan matkustajia. Kirjassa olen avannut asioita naisten asemasta ja naisista itsestään: mitä me tällä ainutkertaisella elämällä teemme?”

4. Mikä murros naisten elämässä on käynnissä?

”Murroksessa on kyse siitä, että nainen ottaa elämän hallinnan omiin käsiinsä. Vaadin, että naiset saavat samat liksat saman arvoisesta työstä kuin miehet, että naisten lääppiminen on rikos ja että naisetkin ovat elämässä ykkösluokan matkustajia. Kaikki naiset eivät kuitenkaan ajattele näin. Madeleine Albright sanoi: ’Helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät auta toisiaan.’ Paljastin kirjassani esimerkiksi, että Spede Pasanen yritti raiskata minut. Nousi kohu, ja minua syytettiin siitä, että toin asian esiin vasta kun mies on kuollut. Jos olisin kertonut tapauksesta 1990-luvulla... Ei silloin vielä edes ollut lainsäädäntöä. Naisia puolustavaa lainsäädäntöä valmistellaan vasta nyt, kun päättäjinä on naisia.”

5. Mistä sinut voi bongata kirjaesittelyn jälkeen? Saako pyytää selfieen, jos tulet kadulla vastaan?

”Aina saa pyytää kuvaan, ilomielin. Olen ollut samassa tilanteessa ja tiedän tunteen. Jos voin antaa pienen ilon pilkahduksen jollekin, teen sen mielelläni. Varmaankin tepastelemme kirjakaupasta kohti rautatieasemaa. Toisaalta haluaisin kovasti nähdä uuden Nokia-areenan. Sen varmaan tarkistamme.”

6. Paljasta jokin muisto Tampereelta?

”Kun sota loppui, isä tahtoi meidän lasten näkevän, millainen Suomi on. Lähdimme Valtion Rautateiden Rengasmatkoille, ja kiersimme Lapin Aavasaksassa asti. Tampereella isä sanoi, että on juhlahetki ja hän vie meidät lounaalle Tammeriin. Astiastossa oli uskomattomia eksoottisia lintuja. En saanut käpäliäni irti pienestä lautasesta, ja lopulta hovimestari antoi minulle sellaisen. Aina kun tein läksyjä, se oli vieressäni ja ihmettelin, voiko tällaisia olla olemassa.”

7. Noitanaisen ilosanomassa esittelet naisia, jotka ovat inspiroineet sinua. Tuleeko mieleen ketään tamperelaista naista, jota ihailisit?

”Tamperelaisista mainitsen tietenkin Sanna Marinin. Nostan hattua siitä, että hän on repäissyt itsensä irti sosiaalidemokraattisen puolueen vanhojen demariukkojen kahleista ja suomettuneisuuden linjasta. Toisaalta myönnän arvostelleeni häntä siitä, ettei hänen koulutuksensa riitä. Kun maan taloudessa on ongelmia, pääministerinä toimiminen vaatii syvällistä tietoa globaalista taloudesta ja kokemuksen kartuttamaa ymmärrystä. Jos ihminen on 30-vuotias, kokemusta ei ole. Pitäisi olla edes avustajia, joilla on talousosaamista. Nato-kysymyksessä hän on kuitenkin oikealla linjalla.”