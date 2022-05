Yhdeksäntoista lapsen äiti Hannele Riikola pitää omiensa puolta ja tietää, että välillä täytyy olla itsekäs jaksaakseen – Nyt hänet palkitaan äitienpäivän kunniamerkillä

Valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa 8. toukokuuta palkitaan tänä vuonna 30 ansioitunutta äitiä. Yksi heistä on lempääläläinen 19 lapsen äiti Hannele Riikola. Arjen hallinnassa ovat vuosien varrella auttaneet terve itsekkyys, säännölliset rytmit ja hyvä työnjako.

Riikolan perheessä ovet ovat aina olleet avoinna. Juhlia on riittänyt omastakin takaa. Hannele Riikola on yksi tänä vuonna Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla palkittavista äideistä.

Aamulehti

Olo on edelleen hieman epäuskoinen. Lempääläläinen Hannele Riikola on yksi tänä vuonna Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalilla palkittavista äideistä. Tieto kunniamerkistä on tullut Kaliforniaan kesken tyttären luo tehdyn vierailun.

”Nöyryydellä ja kiitollisuudella otan vastaan! Mutta sitä mieltä kyllä olen, että kaikki äidit tämän tarvitsisivat”, Riikola sanoo.

Kunniamerkin Riikolalle hakivat lapset, joita on siunaantunut yhteensä 19. Ikäeroa nuorimman ja vanhimman välillä on 20 vuotta. Yksi vauvoista menehtyi hieman ennen syntymäänsä. Omien lasten lisäksi Riikola toimii puolisonsa kanssa sijaisvanhempien lomittajana ja tukiperheenä kolmelle lapselle.

Koska ansiomerkkejä ei myönnetä pelkästään perheenjäsenten ehdotuksesta, suosituksia pyydettiin Taysin keskolasta, jossa Riikola on ollut lastenhoitajana, sekä Kuljun koulusta, jossa kaikki lapset ovat käyneet koulua.

Omien puolella

Parhaimmillaan kotona on ollut seitsemän alle kouluikäistä. Riikola myöntää, että silloin arki oli paljolti selviämistä aamusta iltaan. Käytäntö on sanellut sen, ettei lapsia ole koskaan vaikka voitu juuri kuskata harrastuksiin ja takaisin.

Elämän oppeja on hektisenkin arjen kohdalla voinut silti jakaa. On ollut tärkeää pitää omien puolta. ”Se, että lapsia ei kiusattaisi, koulussa eikä kotona.”

Senkin hän tunnustaa, että on aina kannustanut lapsiaan opiskelemaan ja pyrkimään eteenpäin ”Rima pitää olla pikkuisen tavoiteltavissa oleva eikä sellainen, että livahdettaisi sieltä pikkaisen helpommalla. Sanon aina, että kun parhaansa tekee, niin se riittää. Enempään ei pysty.”

Hannele Riikola rakastaa vauvoja yli kaiken. Heidän hymynsä aamulla herätessä on antanut voimaa perhearjessa.

Tervettä itsekkyyttä

Riikola sanoo olevansa kiitollinen siitä, että on saanut olla kotiäiti. Suurperheen pyörittämisessä ja arjessa jaksamisessa on auttanut se, että on ottanut apua vastaan. Aikoinaan tarjolla oli kunnan kotipalvelu, joka kävi kotona säännöllisesti.

”Minä aina sanoin, että meille saa tulla, tekemistä on. Ja sen verran itsekäs olin, että kun lapset pyysivät kodinhoitajia lukemaan, sanoin suoraan, että täti auttaa nyt äitiä ensin.”

Sekin on ollut avuksi, että hän ei ole koskaan suostunut kotona yksinhuoltajan rooliin. Työvuorolistaan on merkitty jokaiselle omat kotityöt, kuten järjestä kengät tai vie roskat. ”Pieniä hommia, mutta jos niitä ei olisi tehty, meillä olisi roskat tulvineet kaikkialle ja kengät olleet missä sattuu.”

Kaikki koolle

Nyt olo on jopa vähän yksinäinen. Lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja vain yksi heistä asuu enää kotona. ”Se on ollut niin täysipainoista se arki silloin.”

Toisaalta nyt osaa olla välillä ihan rauhassakin. Erityisiä harrastuksia hän ei edes kaipaa. Ja kyllähän 18 aikuisen lapsen ja 35 lastenlapsen perheessä vilskettäkin silti riittää, kuten vaikka juhlia. ”Onhan tässä ollut syntymäpäiviä, ristiäisiä, kihlajaisia ja kaikkea.”

Ja sunnuntaisin perhe kokoontuu yhä saman pöydän ääreen syömään, milloin milläkin kokoonpanolla. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa Riikolan puoliso.

”Hän laittaa sunnuntaisin tälle koko porukalle ruoan ja ottaa sitten valokuvan ja laittaa Whatsappiin, että syömään! Kyllähän niitä aina sitten tulee.”