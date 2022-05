Main ContentPlaceholder

Ihmiset | Kesäteema

Alex Hautamäki, 24, ei juuri huudellut kuuluisasta isästään teininä Tampereella – Nyt hän on Suomen legendaarisimpiin kuuluvan bändin uusi basisti

Alex Hautamäki on ollut mukana Popedan keikoilla pienestä asti, mutta vielä vähän aikaa sitten bändi ei ollut osa hänen omaa identiteettiään. Nyt on toisin. ”Hän on poikkeuslahjakas”, sanoo designer Mikki Kunttu. ”Ihan käsittämätöntä”, hehkuttaa Pate Mustajärvi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Alex Hautamäki nimeää helposti onnellisen hetken. Sellainen oli esimerkiksi pari päivää ennen haastattelua, kun hän palasi kuukauden työmatkalta maailmalta kotiin ja tapasi taas tyttöystävänsä. Lykke-koira hyppäsi iloisena syliin ja kaikki oli mahtavasti.

Aamulehti Kun Alex Hautamäki, 24, oli pikkuinen poika, hän pääsi usein mukaan isänsä Costello Hautamäen työpaikalle. Turvallisesti esiintymislavan sivujen suojista hän seurasi kymmeniä Popedan keikkoja. ”Yleisön joukkoon ei alaikäisenä ollut asiaa”, Hautamäki muistelee.