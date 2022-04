Tamperelainen Esko Marjamäki kunnostaa vanhoja rumpuja harvinaisella tekniikalla – rumpujen kylkiä voi koristaa jopa uniikki taide

Huolellisesti kunnostetut rummut ovat usein tuliteriä paremmat. Esko Marjamäki viimeistelee kierrätysrumpujensa prameuden uniikilla taiteella. Tampereelle nousi kahdeksi viikoksi näyttely, jossa lyömäsoittimissa välkehtii jopa revontulia.

Tilaajille

Rytmi on tärkeää paitsi musiikkikappaleessa myös maalaustaiteessa. Pitkän linjan rumpali Esko ”Espe” Marjamäki, 65, esittelee pystyttämässään näyttelyssä rumpusatsin, jossa toistuu revontulien tanssi.

”Tämä näyttäytyy minulle oikeastaan revontulimerenä. Halusin rumpuihin rytmikkäänä ja vahvana tällaisen näyn, joka Lapista on jäänyt mieleen. Revontulissa tosin on aina vihreää, ja se ei ole lempivärini, joten teos on maalattu muita värejä korostaen”, Marjamäki sanoo.