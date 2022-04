Ohjaaja Marika Vapaavuori saa Kalle Kaiharin kulttuurisäätiön 6 000 euron palkinnon: ”Urani teema on tietoinen monipuolisuus”

Vapaavuori ohjasi ensi kertaa jo vuonna 1999 Teatteri Telakalle.

Ohjaaja, käsikirjoittaja Marika Vapaavuori saa Kalle Kaiharin kulttuurisäätiön kulttuuripalkinnon. Tänä vuonna palkinto jaettiin muutama kuukausi myöhemmin kuin normaalisti.

Palkinto jaetaan edellisen vuoden kulttuuriteosta taiteen, tieteen, julkisen sanan tai muun henkisen kulttuurin alalla toimivalle henkilölle.

”Voin vilpittömästi sanoa, että tämä lämmittää sydäntäni. Tämä on kulttuurialan freelancerille erityisen hieno huomiointi, kun elämä on ollut pitkään niin epävarmaa”, Vapaavuori iloitsee.

Patatamperelaiseksi itseään kuvaava monitaituri toivoo voivansa jatkossakin tuoda omaa osaamistaan mahdollisimman laajasti esille. ”Urani teema on tietoinen monipuolisuus.”

Gaaloja ja musikaali

Vapaavuoren uralle mahtuukin paljon. Esikoisohjaus ja kantaesitys Tyhjällä tiellä valmistui tamperelaisella Teatteri Telakalla jo vuonna 1999. Tämän jälkeen Vapaavuori on työskennellyt teatteriohjaajana ja käsikirjoittajana Tampereella, Helsingissä, Turussa, Seinäjoella, Oulussa, Raumalla ja Kuopiossa.

Hän oli taiteellisessa johtoryhmässä, kun Tampereen kaupunki haki Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. ”Vaikka emme saaneet mandaattia, oli kiinnostavaa tehdä isoa kulttuurihanketta.” Vapaavuori kuvaa omaa rooliaan erityisesti uusien ideoiden synnyttäjäksi. ”Haluaisin nyt foorumeita jatkaa niitä ideoituja asioita.”

Vapaavuori on ohjannut ja ollut käsikirjoittajana monissa ainutkertaisissa hetkissä kuten Tampereen Filharmonian konserteissa, Muumimuseon avajaisgaalassa tai vaikka Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa Tampere-talossa.

Nuorten keskellä

Seuraavana hänellä ovat työn alla Palatsinäyttämön Kaikki minusta -näytelmä ja Wagnerin ooppera Lentävä hollantilainen Tampereen Oopperassa.

Kesää kohti valmistuu myös Tampereen yhteiskoulun lukion ja Pyynikin kesäteatterin yhteinen nuorisomusikaali Groove. Vapaavuori viihtyy uransa alussa olevien nuorten keskuudessa.

”Energia on uskomaton. On tenhoavaa, kun he ovat niin innoissaan!”, ohjaaja kiittelee. Innostujaksi hän kuvailee myös omaa perusluonnettaan.