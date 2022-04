Tamperelaiset Selina Ahonen, 8, ja Bella Alanen, 8, tuskastuivat roskanpaljouteen ja ryhtyivät toimeen: ”Kuinka vaikeaa on viedä roskat roskiin?”

Kahdeksanvuotiaat tamperelaiset Selina Ahonen ja Bella Alanen näkevät joka päivä lähiympäristössään roskia. Kaksikko tuskastui asiaan ja päätti taiteilla näyttävät julisteet lähikaupan ikkunaan. Sen lisäksi he ovat keränneet roskia pieniin pusseihin.

Piirustuksessa on todella surullinen maapallo ja teksti ”älä roskaa luontoa koskaan”. Ekaluokkalainen Bella Alanen näyttää piirustustaan Atalan K-Marketin tuulikaapissa, josta toivottavasti mahdollisimman moni on sen huomannut. Tokaluokkalaisen Selina Ahosen piirustuksessa toistuu sama teema: huonovointinen maapallo toteaa, että ”voin huonosti, kun roskaatte”.

Kaksikko ei enää muista, mistä ajatus puhuttelevien piirustusten tekemisestä ja niiden tuomisesta lähikauppaan tuli, mutta nyt ne ovat näyttävällä paikalla. Kahdeksanvuotiaat Ahonen ja Alanen ovat tehneet lisää piirustuksia, mutta siirtyneet myös toiminnan tasolle. ”Me haemme välillä kaupasta pieniä muovipusseja ja keräämme niihin roskia”, Ahonen toteaa.

Selina Ahonen piirsi puhuttelevan julisteen Atalan K-Marketin tuulikaappiin. Omalla sometilillään kauppa kiitti häntä ja Bella Alasta aktiivisuudesta ja pyysi muitakin kiinnittämään huomioita roskaamiseen.

Sulavat lumet paljastavat yhä enemmän roskia kävelyteiden varsilta. Asia saa Alasen ja Ahosen mietteliääksi. ”Kuinka vaikeaa on viedä roskat roskiin?” Ahonen pohtii.

”On aika surullistakin nähdä luonnossa niin paljon roskia”, Alanen jatkaa.

Ahonen suorastaan tuskastuu kertoessaan, kuinka joku tuo lähimetsään ehkä jopa tahallaan roskia. Hän on nähnyt siellä oikein pussikaupalla roskia. ”Eihän niin nyt saa tehdä!”

Atalan K-Marketin pihamaalla on joltain jäänyt homma kesken. Eiväthän tikkariroskat maahan kuulu vaan roskiin! 8-vuotiaat Selina Ahonen ja Bella Alanen päättivät tarttua toimeen ja muistuttavat roskien keräämisen tärkeydestä julisteilla ja keräämällä itse roskia lähiympäristöstään.

Aktiivisten lasten isät Anssi Ahonen ja Tommi Alanen ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että vaikka esimerkiksi kaupan edustalla on kaksikin roskista, roskia on lähiympäristössä paljon, joskus jopa roskiksen vieressä.

”Jos sen saa puoli metriä roskiksesta, niin eikö sen saisi roskiin asti?” isät pohtivat.

”Niin! Ensin mietin, että miksi tässä on kaksi roskista, yksi tuolla ja yksi tässä, mutta molempia kyllä tarvitaan”, Selina Ahonen sanoo.

Siivoavat kavereidenkin roskat

Mitä nuoret neidit Alanen ja Ahonen tekevät itse, jos karkkiostoksien ja herkuttelun jälkeen pitäisi karkkipaperit saada roskiin, mutta lähellä ei olekaan roskista?

”Laitan roskat taskuun ja laitan sitten kotona oikeaan roskikseen”, Alanen kertoo.

”Olen kerännyt kavereidenkin maahan tiputtamia karkkipapereita. En ole sanonut kavereille mitään, vaan hoitanut itse asian kuntoon”, Ahonen jatkaa.

Bella Alanen piirsi taustalla näkyvän, Atalan K-Marketin ikkunaan teipatun julisteen jo aiemmin, mutta luovana piirtäjänä hän tehtailee puhuttelevia julisteita lisää vaikka kuinka paljon – niin paljon, että roskaaminen loppuu tai ainakin selvästi vähenee.

Eikö aikuisten pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä?

Anssi Ahonen ja Tommi Alanen seuraavat ylpeinä ja ehkä vähän hämmentyneinäkin, kun heidän tyttärensä kirmaavat kaupan parkkipaikan reunalle keräämään roskia.

”Onhan näistä asioista kotona ja koulussakin puhuttu, mutta selvästi tytöt ovat asian ottaneet omakseen. Aika hienoa tämä on”, Anssi Ahonen toteaa.

”Vielä kun omassakin huoneessa menisivät yhtä tehokkaasti roskat roskiin”, Tommi Alanen jatkaa naurahtaen.

Isät ovat jo huomanneet autoteiden varrella ja varsinkin moottoriteiden pientareilta talven jälkeen paljastuneet roskat ja näky saa heidätkin tuohtumaan.

”Nuo roskat ovat pääsääntöisesti meidän aikuisten heittämiä eikä se ole millään tavalla hyväksyttävää.”

”Varsinkin pikaruokapaikkojen lähiympäristöt ovat aika kaameassa kunnossa ja roskien määrä hirveä.”

Alasen perheeseen on hiljattain tullut koira ja kävelylenkeillä on tullut tehtyä selvä havainto. ”Varsinkin kasvomaskeja on paljon, ja meidän koira on niistä kovin kiinnostunut. Roskiksia ei selvästi ole kävelyteiden varsilla juurikaan tai ainakaan tarpeeksi. Myös lasinsiruja on harmittavan paljon.”

Selina Ahonen ja Bella Alanen haluavat kiinnittää muiden huomiota roskaamiseen.

Ei voittoa, mutta eihän se ole luonnon syy?

Ahonen on löytänyt parkkipaikalta arvan ja kiikuttaa sen tarkistettavaksi. Siinä ei ole voittoa ja selvästi arvan ostajan harmitus on ollut niin suuri, että arpa on pitänyt viskata maahan. Miksi näitä roskia on näin paljon?

”Ainakin meidän koulun teinit käyvät ostamassa karkkia ja sipsiä. Ehkä ne eivät halua, että nämä roskat löydetään”, Bella Alanen pohtii.

”Koulussa olemme puhuneet paljon luonnosta ja roskista. Kerran otettiin roskapussit ja siivottiin koulun ympäristö. Saimme palkkioksi keittiön tädeiltä jäätelöt”, Ahonen muistelee.

AIkaa kului ehkä minuutti ja kahden tehokkaan neidin roskasaalis on näin huomattava. ”Mieti, nämä kaikki luonnossa eikä roskissa!”

Pienen siivoushetken lopputulos on pysäyttävä: kourakaupalla karkkipapereita ja muovia. ”Muovi ei maadu koskaan. Luonto ei kestä muovia.”

”Jokin banaaninkuori tai omenankara voi, mutta ei niitäkään kannata luontoon heittää vaan biojätteeseen!”

Tietävätkö tytöt, mitä heidän keräämänsä roskasaalis tekee luonnolle?

”Ne saattavat tukehduttaa luonnossa asuvan eläimen.”

”Jos jokin muoviroska on meressä, se voi mennä kilpikonnan pään ympärille ja se kuolee sen vuoksi.”