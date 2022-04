Tamperelainen Tainariikka Koistinen jäi arvostetusta työstä opintovapaalle eikä koskaan enää mennyt takaisin – pian hän sai pysäyttäviä uutisia

Todella moni on koronan myötä hypännyt etätyön ääreen. Joillekin se on sopinut, joillekin ei. Etätyö on toiminut Tainariikka Koistisen mukaan myös hyvänä ajatusten ravistelijana. Moni kun on nyt vasta havahtunut siihen, millaista työtä oikeastaan tekee, kun sen ympäriltä riisuu perinteisen työympäristön ja työyhteisön ja jäljelle jää vain runko.