Fanit osoittavat pukeutumisellaan arvostustaan pelaajille ja seuralle – katso laaja kuvagalleria Ilveksen ja Tapparan kannattajista

Oman joukkueen paita on fanipukeutumisen klassikko. Meri Lehto (vas.) ei myisi omaansa mistään hinnasta. Tamperelaisella Jenny Helinillä (oik.) on selitys sille, miksi myös erilaiset faniasut ovat tärkeitä. ”Kannattajat ovat kuudes kenttäpelaaja ja on tärkeää, että he osoittavat arvostustaan pelaajille ja seuralle.”