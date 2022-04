Ylöjärveläispariskunta toteutti haaveensa ja avasi unelmiensa puodin: ”Haluamme tuoda hyvää tunnelmaa maaseudulta”

Edessä oleva kiireinen kesä ei hirvitä energistä yrittäjäpariskuntaa Kaisa ja Aki Heinoa. Vapaa-aikakin lipsahtaa helposti puuhasteluun kaupan asioiden parissa.

Jos jossain olisi kilpailu Suomen suloisimmasta kyläkaupasta, varteenotettava kilpailija löytyy Ylöjärven Mutalasta. Siellä vanhassa hirsitalossa yrittäjäpariskunta Kaisa ja Aki Heino toteuttaa pitkäaikaista unelmaa.

Villa Vinon tarina alkoi pienestä myymälästä Heinojen oman kotitalon yhteydessä. Jossain vaiheessa alkoi kuitenkin tuntua siltä, että puoti oman kodin yhteydessä ei toimi. Oli aika alkaa etsiä kaupalle erillistä tilaa, joka löytyikin nopeasti. ”Ei näitä ihan hirveästi ole tarjolla. Tämä on kuitenkin juuri sopiva meille.”

Keltaisella hirsitalolla on ikää yli sata vuotta. Se on ulkoa täysin uusittu, mutta sisällä voi vielä aistia vanhan maalaistalon hengen. Paksut hirret on jätetty seinissä näkyviin.

Mikä? Villa Vino Pieni herkkupuoti Ylöjärven Mutalassa. Perustajina aviopari Kaisa ja Aki Heino. Myy erityisesti pientilojen tuotteita eri puolilta Suomea. Kaupalla järjestetään myös tapahtumia, kuten maistajaisia.

Oma kauppa on ollut Kaisa Heinon pitkäaikainen haave. Hän on opiskellut oppisopimuksella merkonomiksi ja tehnyt useita vuosia töitä kaupan alalla muun muassa myyntiedustajana. Alassa häntä kiehtoo erityisesti muutos. ”Mikään ei ole samalla tavalla, koko ajan pitää kasvaa mukana ja olla vähän edelläkin.”

Aki Heinolla on Villa Vinon lisäksi oma remonttialan yritys. Hän tekee yrityksen kautta pintaremontteja ja tilaustyönä erilaisia puutöitä.

Akin ja Kaisan työnteko on hitsautunut vuosien varrella yhteen. Erilaiset perusluonteet ovat vahvuus, jota Heinot ovat oppineet hyödyntämään. Pariskunta tukee toinen toistaan ja tekee paljon yhdessä.

Vastakohdat täydentävät

Heinojen yhteiselo alkoi kymmenisen vuotta sitten yhteiseltä työpaikalta. Verkkaisesti liikkeelle lähtenyt seurustelu on kymmenessä vuodessa muuttunut avioelämäksi ja yhteisyrittäjyydeksi.

Vastakohdat tukevat toisiaan. ”Me olemme aika erilaisia perusluonteiltamme, mutta sekin on vahvuus, että pystyy touhuamaan tässä yhdessä ja löytyy eri näkökulmia”, Aki Heino toteaa.

Yhteiset vuodet ovat opettaneet kommunikoimaan. Sille on tarvetta erityisesti silloin, kun näkemykset eivät kohtaa. ”Minulla vaan ideat sinkoilevat ja olen silleen, että tehdään tämmöistä. Sitten Aki sanoo, että ei nyt tuommoista. Sitten saatan siitä hetkeksi suuttua, mutta viiden minuutin päästä olen jo leppynyt”, Kaisa Heino kuvailee.

Aki Heino haluaa korostaa, että ei hän suinkaan kaikkia ideoita torppaa. ”Niitä ideoita vaan tulee aika paljon, välillä voi tulla kymmenenkin ideaa päivässä.”

Saman havainnon allekirjoittaa myös Kaisa Heino. Tasapaino on kaiken avain. ”Eihän mikään olisi toteutunut, jos Aki olisi sanonut kaikkeen ei.”

Kylän kasvatit

Oman kodin ja lopulta myös puodin perustaminen pieneen Mutalan kylään oli Heinoille luonteva päätös. He ovat molemmat kotoisin seudulta, Aki Heino Mutalasta ja Kaisa Heino viereisestä kylästä Kuljusta.

He muuttivat nykyiseen kotiinsa kaksi vuotta sitten remontoituaan sitä ensin pidemmän aikaa. Talo on Aki Heinon vanhempien entinen. Villa Vino -nimikin juontaa juurensa sinne. Heinot innostuivat remontoidessa erilaisista vinoista yksityiskohdista, kuten vinopaneloinnista. Puolittain vitsinä alkanut heitto jäi elämään ja päätyi lopulta kaupan nimeksi.

Heinojen lisäksi monet muutkin ovat viime vuosina löytäneet maaseudun viehätyksen. Kylälle on muutettu paljon, Aki Heino kertoo. Joukossa on paluumuuttajia ja sellaisiakin, jotka ovat vain halunneet muuttaa maalle pois kaupungin hälinästä.

Tämä näkyy muun muassa koululaisten määrän lisääntymisenä. ”Minun lapsuudessani luokat olivat pieniä ja nyt siellä on useampikin luokka. Välissä ehti olla vähän puutettakin, että ei ollut tarpeeksi oppilaita. Nyt on ollut päinvastoin ja oppilaita välillä liikaakin tiloihin nähden.”

Puolen vuorokauden työ

Tähän saakka Villa Vino on ollut auki yksittäisiä muutaman päivän ajanjaksoja esimerkiksi juhlapyhinä. Kun puoti halutaan saada auki, on edessä vähintään puolen vuorokauden työ. Kaikki tuotteet ja hyllyköt niitä varten tuodaan paikan päälle aina uudestaan. ”Rakentaminen on aina vähän kaoottista, täällä on niin paljon tavaraa.”

Kaisa Heinon äiti on usein apuna pystyttämisessä ja kaupalla muutenkin. Auttaminen on mieluista puuhaa ja lisäkädet tärkeitä. ”Hän jää kohta eläkkeelle, niin sanoinkin jo, että olet sitten täystyöllistetty täällä”, Kaisa Heino vitsailee.

Kaupan varastokin sijaitsee muutaman kilometrin päässä Kaisa Heinon vanhempien luona. Siellä on myymälän tuotteita ainakin 20 neliömetrin verran lattiasta kattoon. ”Se on ollut ihan korvaamattomana apuna meille.”

Sisällä näkyviin on jätetty komeat hirsiseinät. Villa Vino aukesi huhtikuussa ja tila on jälleen täynnä myyntitavaraa.

Puuhastelu luontaista

Työ kyläkauppiaana sisältää kaikkea asiakaspalvelusta ideointiin ja tavaroiden liikutteluun. Viimeisin tehtävä on ollut teepussien tarroittaminen.

Puuhastelu ja moninainen ideointi on Heinoille luontaista. Paraikaa valmistumassa on myyntikärry vanhasta hevosvaunusta. Sillä on tarkoitus lähteä kesällä kiertämään ja myymään puodin tuotteita.

Viime aikojen epävarmuus ei ole saanut perääntymään tai innostusta laantumaan. ”Olemme halunneet lähteä tähän päinvastoin juuri siksi, että on tällaiset ajat. Haluamme tuoda hyvää tunnelmaa täältä maaseudulta”, Kaisa Heino toteaa.

Limonaditehdas herää eloon

Villa Vinoon myyntiin valittuja tuotteita yhdistää kauneus. Jokunen myytäväksi tarjottu tuote on jäänyt ottamattakin, jos niissä ei ole ollut tyyliin sopivaa ulkoasua.

Uudet tuotteet päätyvät myyntiin sinnikkäällä etsintätyöllä ja erilaisten sattumien kautta. Aika usein käy niin, että Kaisa Heino saa päähänsä idean. Silloin alkaa tapahtua, kuten kävi vastikään erään limonadin kanssa.

Paikallisen Vänrikki-ravintolan yrittäjän kanssa tuli nimittäin puheeksi, että Kurussa on joskus ollut limonaditehdas. Kävi ilmi, että vuonna 1904 perustettu tehdas oli toiminut aikanaan 40 vuoden ajan. Tehtaalla oli ollut kolme eri omistajaa, joista viimeisin oli kuollut jo useita vuosikymmeniä sitten.

Moni olisi tiedon kuultuaan luovuttanut, mutta Kaisa Heinoa se ei juuri edes hidastanut. “Innostuin ihan kauheasti siitä. Yhdessä päivässä oli jo tiedossa oikea yhteyshenkilö ja oikeudet tavaramerkin käyttöön hallussa.” Nyt myyntiin on tulossa Kuru-limonadia, jossa komeilee vanha etiketti.

Kaisa Heinon tarmokkuudesta oli hyötyä myös silloin, kun lähitilalta soitettiin ja kerrottiin, että heillä olisi satamäärin marjapuskia.

Koska Heinot eivät pääosin valmista tuotteitaan itse, alkoi selvitystyö, mitä marjoista voisi tehdä ja miten. Jos suunnitelmat menevät putkeen, kauppaan on ensi syksynä tulossa myyntiin glögiä. Sen marjat on poimittu noin kilometrin päästä, mehustettu Ruovedellä ja valmistettu Tampereella.

Aina jotain tehtävää

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä kääntyi uusi sivu Villa Vinon historiassa. Kauppa on ensimmäistä kertaa kesäsesongin ajan auki. Alkuun aukioloajat painottuvat viikonloppuihin, mutta juhannuksesta eteenpäin kauppa on auki maanantaista lauantaihin.

Kesälomaa ei yrittäjillä siis ole juurikaan tiedossa. Yksi työntekijä on palkattu apuun, mutta kesäkausi työllistää silti molempia täysipäiväisesti.

Kovin paljoa ei tiiviin työrupeaman alkaminen tunnu kumpaakaan huolestuttavan. Tekemisen puute tuppaa iskemään jo lyhyempienkin vapaiden aikana. ”Se tulee aika nopeastikin se kauhea täpinä, että mitäs sitä tekisi”, Kaisa Heino kertoo.

Vapaa-aikanakin puuhat liittyvät helposti jotenkin kauppaan. Kuten vaikka viime aikoina, kun Heinot ovat askarrelleet koristeita pääsiäistä varten. ”Minä piirsin vanerille muotin ja Kaisa sahasi ja maalasi”, Aki Heino kertoo,

Sunnuntait sentään ovat kesälläkin yrittäjillä vapaana. Paitsi tietenkin, jos on suunnitteilla jotain tapahtumaa. ”Sitten lähdetään vaikka hevoskärryllä kiertelemään.”