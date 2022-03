Lapset ja nuoret piirsivät riemastuttavia muotokuvia kansanedustajista – tunnistatko tutut pirkanmaalaiskasvot kuvista?

Kuvataidekoulujen opiskelijat työstivät kaikista 200 kansanedustajasta muotokuvat. Anna Kontulaa esittävästä kollaasista löytyy latinalaisamerikkalaisia sävyjä, Jouni Ovaska on kuvassaan kuin ilmetty vanhan ajan maalaisliiton valtiomies.

Aamulehti

Totta se on, tästä näyttelystä lähtee ulos hymyissä suin. Kyse on Helsingissä eduskunnan kirjastoon kootusta kuvataidenäyttelystä, jossa pääosassa ovat kansanedustajat.

Kansanedustajia on 200 ja niin on myös taiteilijoita. Erikoiseksi näyttelyn tekee se, että taiteilijat ovat eri puolilta maata olevista kuvataidekouluista, ja he ovat iältään 3–20-vuotiaita.

Tapasimme näyttelyssä pirkanmaalaisia kansanedustajia, jotka kommentoivat omia kuviaan.

Kollaasi saa kehuja

Näyttelyn ehkä erikoisin teos on kollaasi, joka on koottu kansanedustaja Anna Kontulan (vas.) ympärille. Tekijät ovat Sara Hildén -akatemiasta Tampereelta.

”Olen saanut teoksesta paljon myönteistä palautetta. Kovin sitä on kehuttu”, Kontula sanoo.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.)

Hän oli teoksen mallina ikään kuin mittatikkuna, kun kollaasia työstettiin. Kyse on kierrätystaiteesta.

”Siinä on piirteitä latinalaisamerikkalaisista tunnelmista. On katsottu, että se sopii poliittisen profiiliini. Näen teoksessa myös jotakin Frida Kahlo -meininkiä.”

Kollaasia pitää tarkastella läheltä, jotta näkee, mitä kaikkea kierrätystavaraa siitä löytyy. On muovipulloja, sahoja, siveltimiä ja paljon muuta. Kokonaisuus on kuitenkin hyvin hallittua.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) oli mallina, kun joukko Sara Hildén -akatemian opiskelijoita valmisteli työtään.

Olenpa nuori

Kansanedustaja Satu Hassin (vihr.) kuvan on piirtänyt kymmenvuotias koululainen.

”Kiinnitin huomiota upeisiin yksityiskohtiin. Yleisvaikutelma on, että minut on taiteiltu paljon nuoremmaksi kuin mitä olen. Iästä voisi ottaa helposti 30 vuotta pois. Väriskaala taulussa on aivan minua.”

Kansanedustaja Satu Hassi (vihr.).

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen muotokuvan on työstänyt 14-vuotias koululainen Pohjois-Helsingin kuvataidekoulusta.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

Suurin osa kuvista on maalattu eduskunnan virallisten valokuvien perusteella, osa on istunut mallina kouluissa.

”Hyvin minut tunnistaa kuvasta. Kravattikin näyttää olevan aivan sellainen kuin mitä kuvassa oli. Silmälasit ovat kohdillaan ja ilmeeni eteenpäin katsova, kuten pitää ollakin.”

Satonen miettii, että kuvaa olisi kiva hyödyntää jotenkin. ”Mikseipä vaikka käyntikorttiin.”

Kansanedustaja Arto Satosen (kok.) muotokuvan on maalannut 14-vuotias koululainen. ”Hyvin tunnistaa”, Satonen sanoo.

Iloisuus näkyy

Koulut valitsivat itse näyttelyyn yhden otoksen. Kansanedustajista on tehty siis useampikin muotokuvia.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) on tyytyväinen kaikkiin muotokuviin, joita hänestä on maalattu. Näyttelyyn tuli valituksi viisivuotiaan Freja Fagerholmin piirros Nurmisesta.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.).

Kuvasta huokuu iloisuus. ”Ja silmät ovat siniset.”

Nurminen on tyytyväinen, että näyttely saatiin korona-ajan jälkeen vihdoin pystyyn.

”On hyvä, että tapahtuma-ala on esillä.”

”Muotokuva viestii iloisuutta”. Kansanedustaja Ilmari Nurmisesta (sd.) taiteiltiin useita kuvia. Näyttelyyn valikoitui viisivuotiaan Freja Fagerholmin piirros.

Historian havinaa

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) naurahtaa, että kuvahan on parempi kuin malli todellisuudessa. ”Muotokuvassa voi nähdä häivähdyksen historiallista otetta. Siinä on jotakin 1930–1940-lukujen poliittisten päättäjien ilmettä”, Ovaska pohtii.

Kuva voisi olla hyvin maalaisliiton, nykyisen keskustan edustajasta vuosikymmenten takaa.

Kuvan on maalannut 16-vuotias Venny Heikkilä Tuusulan kuvataidekoulusta.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.).

”Kyllä minut siitä hyvin tunnistaa. Ja hiukan on tummat silmänaluset, niin kuin näissä politiikan hommissa välillä on.”

Ovaskan viesti kaikille pienille ja vähän suuremmillekin taiteilijoille on, että he jatkaisivat harrastustaan. Niin upea näyttely hänen mielestään on.

Ovaska jatkaa, että olisi hienoa saada vedos taideteoksesta, kun näyttely päättyy. Vielä ei ole tiedossa, onko se mahdollista. Asiasta päättää kuvataidekoulujen hallitus.

Kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) mielestä hänen kuvansa on erittäin onnistunut. ”Siinä on myös historiallisia piirteitä.”

Taitoa ja tasoa

Kristillisten kansanedustaja Sari Tanus katselee muotokuvaansa ja on ihastunut.

”Kaikkiaan tämä idea on hieno. Lapset ja nuoret ovat tehneet valtavan työn. Taitavia ja tasokkaita. Näyttely on myös kaivattu piristys raskaaseen kevääseen.”

Kansnedustaja Sari Tanus (kd.).

Tanuksen mukaan korona-aika on pilkkonut eduskunnassakin yhteisöllisyyttä.

”Näyttely antaa voimaa siihen, miten rakentaa sitä taas eteenpäin.”

Sari Tanuksen (kd.) muotokuvaan on saatu hienosti kansanedustajan piirteitä. Tanus sanoo, että näyttely on kerrassaan upea idea. ”Kaikki muotokuvat ovat tasokkaita.”

Korona sotki paljon

Näyttely piti avata jo vuonna 2020, mutta korona tuli väliin.

Kuvataidekoulujen liitto haastoi syksyllä 2019 lasten ja nuorten kuvataidekoulut mukaan yhteiseen näyttelyhaasteeseen, jossa toteutetaan muotokuvat kansanedustajista.

Muotokuvat on tehty alkuvuoden 2020 eduskunnan kokoonpanon mukaisesti. Siksi muotokuva löytyy esimerkiksi Tampereen pormestarista Anna-Kaisa Ikosesta, joka oli tuohon aikaan kokoomuksen kansanedustajana.

Eduskunnan kirjastossa on näyttely, jonka katsottuaan tulee hyvälle mielelle. Alhaalla keskellä pilkistää kansanedustaja Pia Viitasen (sd.) muotokuva.

Päiväkotilaiset innostuivat

Suunnittelija ja näyttelyn koordinaattori Arja Bellinger kertoo, että näyttelyyn on tutustunut myös koululaisryhmiä. Aikuisia vierailijoita tulee yleensä illansuussa töiden jälkeen.

”Viime viikolla saimme vieraaksemme päiväkotiryhmän. Päiväkodissa oli katsottu lasten uutisia ja siitä innostuneena lapset olivat alkaneet piirtää muotokuvia toisistaan. Sen jälkeen syntyi idea tulla katsomaan näyttelyä. Se järjestyi sopivasti päiväkodin taideviikon ohjelmaksi. Retki tänne oli erittäin onnistunut.”

Kansanedustaja Sami Savio (ps.).