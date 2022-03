Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Sara Hildénin taidemuseon eläkkeelle jäävä johtaja Päivi Loimaala ylistää museon kokoelmaa – ”Taide on ihmisyyden peili”

Museonjohtaja Päivi Loimaalasta ei voi puhua ilman, että puhuu myös Sara Hildénistä. Loimaalalla on takanaan 36-vuotinen ura museossa, jonka historia on ainutlaatuinen. Perjantaina Loimaala on jo jäänyt eläkkeelle ja jättänyt tehtävänsä museon johdossa.

Päivi Loimaalan mielestä luovan alan johtotehtävissä taiteilijoita pitää lähestyä heidän teostensa kautta. ”Tilanteessa pitää olla mukana, avoimuus ja arvostus säilyttäen. Pitää olla valmis katsomaan.”

Aamulehti ”Outo ja vähän hassu.” Sellainen olo Päivi Loimaalalla on viime päivät ollut, eikä vastaavaa kummallista tunnetta ole tullut vastaan aiemmin. Vuodesta 1986 saakka Loimaalan työhuone on ollut yhdessä Tampereen kauneimmista paikoista Särkänniemessä. Kaupunginosa on sama, jonne Sara Hildén, silloin vielä köyhä orpotyttö Lempäälästä 1920-luvulla Tampereelle tultuaan muutti.